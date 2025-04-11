Україна у 2024 році виробила зброї на 9 млрд доларів: прорив у ракетах і не тільки

Україна втричі збільшила виробництво зброї у 2024 році. Зокрема, виробництво ракет зросло у вісім разів порівняно з 2023 роком.

Як передає РБК-Україна , про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив на конференції про роботу ВПК у 2024 році.

"У 2022 році ми виробили один мільярд, у 2023 році - зросли в 3 рази і виробили 3 мільярди, торік ми також зросли в 3 рази і досягли показника в 9 мільярдів доларів річного виробництва озброєння і військової техніки", - сказав він.

Сметанін уточнив, що потенційно український ВПК у 2024 році міг виробити зброї на 20 мільярдів доларів.

За його словами, вже у 2025 році потенціал виробництва озброєння і військової техніки в Україні може зрости до 35 млрд доларів.

"Минулого року 52% всього озброєння і військової техніки виробили саме приватні виробники", - додав він.

Виробництво ракет

Сметанін нагадав, що 2024 року Україна почала виробляти нові крилаті ракети і ракето-дрони: "Паляниця", "Пекло", "Рута", "Барс".

Він уточнив, що у 2024 році виробництво ракет зросло у вісім разів.

"Позаминулого року в нас була лише одна крилата ракета - це була ракета "Нептун"... Минулого року в нас з'явилося багато нових виробів, які забезпечили обсяг виробництва у 8 разів більший, ніж у 2023 році", - розповів міністр.

Виробництво снарядів і мін

Також Україна торік виробила у 2,4 раза більше артилерійських і мінометних боєприпасів, ніж у 2023 році.

"Щодо САУ "Богдана", у нас з'явилася нова версія - причіпна "Богдана", - сказав міністр, додавши, що виробництво САУ зросло в три рази.

Він зазначив, що потужності з виробництва бронетехніки завантажені на 50%.

Цього року, один з акцентів виробництва стануть наземні роботизовані комплекси.

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін сказав, що на сьогодні український ВПК забезпечує 30-40% потреб сил оборони.

"За різними оцінками, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт - це вироблено в Україні", - сказав він.