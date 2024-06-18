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Ударне групування кораблів РФ проводить навчання в Азовському морі: Плетенчук розповів деталі

Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі в Азовському морі перебуває угруповання з шести росыйських кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М". З характеру дій можна казати про те, що ворог проводить навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Як зазначає Плетенчук, в Азовському морі наразі перебуває ударне угруповання, там воно набагато більше, ніж у Чорному морі.

"Там щонайменше шість кораблів, з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М", і три великі десантні кораблі. Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", – речник ВМС.

За його словами, враховуючи, що Азовське море досить мілке і кількість рекомендованих шляхів обмежена, то росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують їх у якості "щита".

 

Нагадаємо, у Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 18 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", які РФ вивела на бойове чергування.

Раніше Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу: знищені або пошкоджені.

Також речник ВМС в розмові з виданням назвав причину, чому Росія перевела частину кораблів у Азовське море.

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