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Ударная группировка кораблей РФ проводит обучение в Азовском море: Плетенчук рассказал детали

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время в Азовском море находится группировка из шести росийских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М". По характеру действий можно говорить о том, что враг проводит обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Как отмечает Плетенчук, в Азовском море сейчас находится ударная группировка, там она гораздо больше, чем в Черном море.

"Там по меньшей мере шесть кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М", и три больших десантных корабля. Учитывая характер их действий и состав группировки, можно заключить, что это учебный процесс", - представитель ВМС.

По его словам, учитывая, что Азовское море достаточно мелкое и количество рекомендованных путей ограничено, то россияне находятся в одной локации с гражданскими судами, которые используют их в качестве "щита".

 

Напомним, в Черном и Азовском морях сегодня утром, 18 июня, фиксируется пребывание четырех кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", которые РФ вывела на боевое дежурство.

Ранее Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя: уничтожены или повреждены.

Также спикер ВМС в разговоре с изданием назвал причину, почему Россия перевела часть кораблей в Азовское море.

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