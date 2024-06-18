Ударная группировка кораблей РФ проводит обучение в Азовском море: Плетенчук рассказал детали

Как отмечает Плетенчук, в Азовском море сейчас находится ударная группировка, там она гораздо больше, чем в Черном море.

"Там по меньшей мере шесть кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М", и три больших десантных корабля. Учитывая характер их действий и состав группировки, можно заключить, что это учебный процесс", - представитель ВМС.

По его словам, учитывая, что Азовское море достаточно мелкое и количество рекомендованных путей ограничено, то россияне находятся в одной локации с гражданскими судами, которые используют их в качестве "щита".