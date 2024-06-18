РФ вивела у Чорне й Азовське моря 4 кораблі-ракетоносії: який можливий залп

У Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 18 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", які РФ вивела на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - розповіли у ВМС.

Крім того, повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

Військові зазначили, що загальний залп даного корабельного угруповання в акваторії двох морів ворога може скласти 28 ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені. Він додав, що деякі з цих суден знищують вже після ремонту.

Також представник ВМС в розмові з виданням назвав причину, чому Росія перевела частину кораблів у Азовське море.

Крім того, Плетенчук пояснив у бесіді з РБК-Україна і велику паузу у використанні окупантами ракет "Калібр" - за його словами, вона пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ. А самі ж ракети та системи заряджання залишалися в тимчасово окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.