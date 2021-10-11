Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"

Больше половины регионов Украины оказались в "оранжевой зоне" эпидемической угрозы. Число ежедневных случаев инфицирования уже сравнялось с самыми высокими показателями прошлой осени. Чиновники и ученые утверждают, что пик этой волны еще впереди. Как развивается эпидемия и почему вакцинацию от "ковида" все еще нельзя назвать массовой – ниже в материале РБК-Украина.

Темпы распространения коронавируса в Украине растут от недели к неделе. Уже в ближайшие дни на территории страны, впервые с мая этого года, могут появиться "красные зоны" карантина. К концу прошлой недели, 10 октября, уже больше половины регионов – 16 – оказались в оранжевом уровне. За день до этого их было 15, еще двумя днями ранее – 13.

"Оранжевый уровень является "сигнальным" для региона и вводится автоматически после публикации ежедневных сводок. Поэтому те регионы, которые имеют оранжевый уровень эпидопасности уже сейчас должны усиливать меры по противодействию коронавирусной болезни, внедрять дополнительные ограничения и наращивать мощности по тестированию, отслеживанию контактов и возможности госпитализаций", – пояснил РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин.

Карантинные ограничения уже усилили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области, Львов и Херсон.

Подъем заболеваемости в стране – результат циркуляции более заразного штамма "Дельта". Едва ли не все случаи инфицирования, которые сейчас выявляют в Украине, вызванные именно этим вариантом. Вакцинация может смягчить удар новой волны, но ее уровень далек от оптимального.

Право выбора препарата и "поблажки" для привитых во время локдаунов не оказали должного мотивационного эффекта. А потому власти решили прибегнуть к крайним мерам и постепенно вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий профессий.

На подъеме

Суточное количество заражений уже сравнялось с показателями второй половины апреля и пиковыми цифрами осенней волны прошлого года. По данным Киевской школы экономики (KSE), заболеваемость "ковидом" в среднем растет от 40% до 70% с каждой неделей. С 3 сентября по 10 октября в Украине зафиксировали 86 068 новых случаев инфицирования, тогда как за предыдущие семь дней их было 62 792.

Одна из тревожных тенденций – то, как увеличивается уровень госпитализации. На конец прошлой недели загруженность коек с кислородом в целом по стране достигла 54%.

"А в таких областях как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Харьковская этот показатель уже выше 60%. Харьков уже начал разворачивать больницы второй волны", – отметил в разговоре с РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В KSE объясняют, что сейчас около 97% кроватей по стране обеспечены кислородом. Но не все пациенты, которых госпитализировали, нуждаются в кислородной терапии. Поэтому реальная загруженность таких коек к концу прошлой недели составляла около 37%, разъяснил изданию руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

От этого эпидситуация не становится более оптимистичной. Две недели подряд темпы роста госпитализации зафиксировались на максимальной отметке весенней волны, отметили в KSE.

"Сейчас с каждой неделей госпитализация растет на треть, на 34% за последнюю неделю", – обратил внимание Ганиченко.

Плюс ко всему сохраняется большой разрыв между количеством пациентов, попавших в больницу, и тех, кого выписывают. Из анализа Киевской школы экономики следует, что сейчас уровень госпитализации в целом по стране уже на 50% превышает выписки. И по факту нагрузка на систему здравоохранения только усиливается.

В Украине все еще низкий уровень вакцинации (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Антилидер" по динамике и уровню госпитализации – Херсонская область. Из-за превышения этих двух показателей регион в ближайшие дни могут перевести в "красную зону". У Сумской области три дня подряд уже превышены три эпидемические индикаторы. По два показатели в течении трех дней выше граничного у Житомирской и Донецкой областях.

"Самый высокий риск вхождения в красный уровень у четырех регионов – Харьковской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей. Остальные 21 регион могут "взорваться" в рамках недели и пополнить этот список", – пояснил Юрий Ганиченко в разговоре с РБК-Украина в прошлую пятницу, 8 октября.

По прогнозам СНБО, пик заболеваемости "ковидом" ожидается уже к концу этого месяца – в начале следующего. В Минздраве готовятся к тому, что самые высокие нагрузки на систему здравоохранения и по количеству случаев будут с середины ноября по середину декабря.

"Если темпы распространения вируса не будут снижаться, то, полагаю, что через 10 дней в Украине не останется регионов с желтым уровнем", – допустил Радуцкий. Он уточнил, что, по данным Национальной академии наук, пиковые нагрузки на систему здравоохранения будут через две-три недели. Тогда ожидается 25-30 тысяч новых больных в сутки.

Кнутом и пряником

Массовая вакцинация могла бы сгладить пиковые нагрузки и показатели заболеваемости в Украине. Михаил Радуцкий приводит наглядную статистику, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья за сентябрь: среди погибших от коронавирусной болезни 98% человек не были привиты.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко дает похожие цифры. Из всех случаев "ковида", зарегистрированных в Украине в сентябре, 95,7% – это невакцинированные. У 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 не было прививки.

Темпы вакцинации в Украине не отличаются особой интенсивностью. Несмотря на доступность препаратов и угрозу локдаунов, украинцы в большинстве своем не спешат получать прививку. Первый укол сделали около 7,5 млн украинцев, полностью вакцинированы – почти 6,2 млн человек.

По данным, предоставленным РБК-Украина Центром экономики здравоохранения KSE, на 5 октября хотя бы одну дозу получили только 23,3% взрослого населения страны. Лучше всего обстоит ситуация в столице, где как минимум один укол сделали больше 37% взрослых жителей.

Следом идут Полтавская и Киевская области – там примерно по 30%. В "аутсайдерах" оказались Волынская, Ровенская и Ивано-Франковская области, где охват вакцинации хотя бы одной дозой был меньше 17%. Судя по этим цифрам, немногие смогут воспользоваться преференциями в "красных зонах".

Но после того, как родители и чиновники забили тревогу, явно ускорилась вакцинация персонала учебных заведений. Кабмин установил, что в желтом уровне они смогут работать, если у них вакцинировано как минимум одной дозой 80% коллектива. Чтобы продолжить очное обучение в "красной зоне", им нужно привить 100% персонала двумя дозами.

"По данным Киевской городской и областных государственных администраций, по состоянию на 30 сентября, 78% школ, именно заведений среднего образования, могут работать на желтом уровне эпидопасности. То есть как минимум 80% сотрудников этих школ получили как минимум одну дозу", – сказал изданию Игорь Кузин.

Виктор Ляшко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 5 октября по крайней мере одной дозой вакцины было привито уже 81% работников школ. На 7 октября этот показатель увеличился до 83,3%. По словам Шкарлета, самый высокий уровень вакцинации работников школ полным и неполным курсом в Николаевской – 98,1%, Харьковской – 90,9% и Луганской – 90% – областях.

Сумская область, которая на грани "красной зоны", 5 октября была в "пятерке" лидеров по вакцинации педагогов полным курсом прививок с показателем 59,7%.

На 7 октября в Херсонской области, которая также двигается к "красной зоне", 100-процентная вакцинация персонала двумя дозами была у 8 школ и 6 их филиалов. Это из 384 общеобразовательных учебных заведений.

"В то же время 100-процентной вакцинации коллектива по крайней мере одной дозой уже достигли 20 общеобразовательных школ и 12 филиалов", – рассказала РБК-Украина заместитель начальника Управления образования и науки ХОДА Елена Михеева.

В Житомирской области на 7 октября был 21% образовательных учреждений из 1280, где провакцинировано меньше 80% персонала. Из 580 школ области 11,5% работали дистанционно в желтом уровне.

В Харьковской области на 7 октября две дозы прививки получили 54% преподавателей, одну – 89%.

Чтобы увеличить охват вакцинацией от "ковида", Кабмин решил постепенно сделать ее обязательной для некоторых категорий профессий: для сотрудников центральных органов власти, местных администраций и образовательных учреждений. Это решение вступит в силу с 7 ноября. Те, кто не пройдут вакцинацию, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Как пояснил Ляшко, медиков не стали включать в этот перечень, потому что среди них, во-первых, уже более чем 80% привиты. Во-вторых – отстранение врачей может ограничить доступ людей к медицинской помощи. При этом министр не исключил, что в будущем список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, могут расширить.

Нежелание оставаться в изоляции от внешнего мира толкает украинцев идти незаконными обходными путями, покупая поддельные ковид-сертификаты. На практике это выглядит так. Недобросовестные медики, желающие подзаработать, вносят в единую систему здравоохранения данные о том, что человек вакцинирован, а предназначенные ему дозы выливают. Информация о прививках отражается в "Дии", откуда клиент уже без проблем может сгенерировать себе сертификат.

Коварность этой схемы заключается в том, что проверить, был ли человек реально вакцинирован или прибег к махинациям, можно разве что когда он окажется на больничной кровати с "ковидом". Чтобы побороть это явление, власти собираются ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации. Профильный парламентский комитет уже поддержал законопроект, который вводит уголовную ответственность и штрафы как для продавцов-медиков, так и для покупателей.