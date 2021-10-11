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Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 12:00
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду" Українцям варто готуватися до посилення карантину (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Понад половина регіонів України опинилися в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки. Число щоденних випадків інфікування вже зрівнялося з найвищими показниками минулої осені. Чиновники і вчені стверджують, що пік цієї хвилі ще попереду. Як розвивається епідемія і чому вакцинацію від "ковіду" все ще не можна назвати масовою – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Темпи поширення коронавірусу в Україні зростають від тижня до тижня. Вже найближчими днями на території країни, вперше з травня цього року, можуть з'явитися "червоні зони" карантину. Наприкінці минулого тижня, 10 жовтня, вже більш ніж половина регіонів – 16 – опинилися в помаранчевому рівні. За день до цього їх було 15, ще двома днями раніше – 13.

"Помаранчевий рівень є “сигнальним” для регіону та вводиться автоматично після публікації щоденних зведень. Тож ті регіони, які мають помаранчевий рівень епіднебезпеки вже зараз мають посилювати заходи з протидії коронавірусній хворобі, впроваджувати додаткові обмеження та нарощувати потужність по тестуванню, відстеженню контактів та можливості госпіталізацій", – пояснив РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Карантинні обмеження вже посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області, Львів та Херсон.

Підйом захворюваності в країні – результат циркуляції більш заразного штаму "Дельта". Чи не всі випадки інфікування, які зараз виявляють в Україні, спричинені саме цим варіантом. Вакцинація може пом'якшити удар нової хвилі, але її рівень далекий від оптимального.

Право вибору препарату і "поблажки" для щеплених під час локдаунів не дали належного мотиваційного ефекту. А тому влада вирішила вдатися до крайніх заходів і поступово вводити обов'язкову вакцинацію для окремих категорій професій.

На підйомі

Добова кількість заражень вже зрівнялася з показниками другої половини квітня та піковими цифрами осінньої хвилі минулого року. За даними Київської школи економіки (KSE), захворюваність "ковідом" в середньому зростає від 40% до 70% з кожним тижнем. З 30 вересня по 7 жовтня в Україні зафіксували 86 068 нових випадків інфікування, тоді як за попередні сім днів їх було 62 792.

Одна з тривожних тенденцій – те, як збільшується рівень госпіталізації. На кінець минулого тижня завантаженість ліжок з киснем в цілому по країні досягла 54%.

"А в таких областях як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська та Харківська цей показник вже вищий ніж 60%. Харків уже почав розгортати лікарні другої хвилі", – зазначив у розмові з РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У KSE пояснюють, що зараз приблизно 97% ліжок по країні забезпечені киснем. Але не всі пацієнти, яких госпіталізували, потребують кисневої терапії. Тому реальна завантаженість таких ліжок наприкінці минулого тижня становила орієнтовно 37%, пояснив виданню керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Від цього епідситуація не стає більш оптимістичною. Два тижні поспіль темпи зростання госпіталізації зафіксувалися на максимальній позначці весняної хвилі, зазначили в KSE.

"Зараз з кожним тижнем госпіталізація зростає на третину, на 34% за останній тиждень", – звернув увагу Ганиченко.

Плюс до всього зберігається великий розрив між кількістю пацієнтів, які потрапили в лікарню, і тих, кого виписують. З аналізу Київської школи економіки випливає, що зараз рівень госпіталізації в цілому по країні вже на 50% перевищує виписки. І фактично навантаження на систему охорони здоров'я тільки посилюється.

Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії &quot;ковіду&quot;

В Україні все ще низький рівень вакцинації (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Антилідер" за динамікою та рівнем госпіталізації – Херсонська область. Через перевищення цих двох показників регіон найближчими днями можуть перевести в "червону зону". У Сумської області три дні поспіль вже перевищені три епідемічні індикатори. По два показники протягом трьох днів вище граничного у Житомирській і Донецькій областях.

"Найвищий ризик входження в червоний рівень у чотирьох регіонів – Харківської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей. Решта 21 регіон можуть "вибухнути" в рамках тижня і поповнити цей список", – пояснив Юрій Ганиченко в розмові з РБК-Україна минулої п'ятниці, 8 жовтня.

За прогнозами РНБО, пік захворюваності "ковідом" очікується вже наприкінці цього місяця – на початку наступного. У МОЗ готуються до того, що найвищі навантаження на систему охорони здоров'я і за кількістю випадків будуть з середини листопада по середину грудня.

"Якщо темпи поширення вірусу не будуть знижуватися, то, думаю, що через 10 днів в Україні не залишиться регіонів з жовтим рівнем", – допустив Радуцький. Він уточнив, що, за даними Національної академії наук, пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються через два-три тижні. Тоді очікується 25-30 тисяч нових хворих на добу.

Батогом і пряником

Масова вакцинація могла б згладити пікові навантаження і показники захворюваності в Україні. Михайло Радуцький наводить показову статистику, посилаючись на дані Центру громадського здоров'я за вересень: серед загиблих від коронавірусної хвороби 98% осіб не були щеплені.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дає схожі цифри. З усіх випадків "ковіду", зареєстрованих в Україні у вересні, 95,7% – це невакциновані. У 97,1% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 не було щеплення.

Темпи вакцинації в Україні не відрізняються особливою інтенсивністю. Попри доступність препаратів і загрозу локдаунів, українці в більшості своїй не поспішають отримувати щеплення. Перший укол зробили приблизно 7,5 млн українців, повністю вакциновані – майже 6,2 млн осіб.

За інформацією, наданою РБК-Україна Центром економіки охорони здоров'я KSE, на 5 жовтня хоча б одну дозу отримали тільки 23,3% дорослого населення країни. Найкраще просувається ситуація в столиці, де принаймні один укол зробили більше 37% дорослих жителів.

Слідом йдуть Полтавська та Київська області – там приблизно по 30%. В "аутсайдерах" опинилися Волинська, Рівненська та Івано-Франківська області, де охоплення вакцинації хоча б однією дозою було менше ніж 17%. Судячи з цих цифр, мало хто зможе скористатися преференціями в "червоних зонах".

Але після того, як батьки і чиновники забили тривогу, явно прискорилася вакцинація персоналу навчальних закладів. Кабмін встановив, що в жовтому рівні вони зможуть працювати, якщо у них вакциновано хоча би однією дозою 80% колективу. Щоби продовжити очне навчання в "червоній зоні", їм потрібно прищепити 100% персоналу двома дозами.

"За даними Київської міської та обласних державних адміністрацій, станом на 30 вересня, 78% шкіл, саме закладів середньої освіти, можуть працювати на жовтому рівні. Тобто як мінімум 80% співробітників цих шкіл отримали як мінімум одну дозу", – сказав виданню Ігор Кузін.

Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії &quot;ковіду&quot;

Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 5 жовтня принаймні однією дозою вакцини було щеплено вже 81% працівників шкіл. На 7 жовтня цей показник збільшився до 83,3%. За словами Шкарлета, найвищий рівень вакцинації працівників шкіл повним і неповним курсом в Миколаївській – 98,1%, Харківській – 90,9% і Луганській – 90% – областях.

Сумська область, яка на межі "червоної зони", 5 жовтня була в "п'ятірці" лідерів по вакцинації педагогів повним курсом щеплень з показником 59,7%.

На 7 жовтня в Херсонській області, яка рухається до "червоної зони", 100-відсоткова вакцинація персоналу двома дозами була у 8 шкіл і 6 їх філій. Це з 384 загальноосвітніх навчальних закладів.

"Водночас 100-відсоткової вакцинації колективу принаймні однією дозою вже досягли 20 загальноосвітніх шкіл і 12 філій", – розповіла РБК-Україна заступник начальника Управління освіти і науки Олена Міхєєва.

У Житомирській області, яка також на межі "червоної зони", на 7 жовтня був 21% освітніх закладів з 1280, де провакциновано менше 80% персоналу. З 580 шкіл області 11,5% працювали дистанційно в жовтому рівні.

У Харківській області на 7 жовтня дві дози щеплення отримали 54% викладачів, одну – 89%.

Щоби збільшити охоплення вакцинацією від "ковіду", Кабмін вирішив поступово зробити її обов'язковою для деяких категорій професій: для співробітників центральних органів влади, місцевих адміністрацій та освітніх установ. Це рішення набуде чинності з 7 листопада. Ті, хто не пройдуть вакцинацію, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

Як пояснив Ляшко, медиків не стали включати в цей перелік, тому що, по-перше, серед них уже більш ніж 80% щеплені. По-друге – відсторонення лікарів може обмежити доступ людей до медичної допомоги. При цьому міністр не виключив, що в майбутньому список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, можуть розширити.

Небажання залишатися в ізоляції від зовнішнього світу штовхає українців іти незаконними обхідними шляхами, купуючи підроблені ковід-сертифікати. На практиці це виглядає так. Недобросовісні медики, які бажають заробити, вносять в єдину систему охорони здоров'я дані про те, що людина вакцинована, а призначені їй дози виливають. Інформація про щеплення відображається в "Дії", звідки клієнт вже без проблем може згенерувати собі сертифікат.

Підступність цієї схеми полягає в тому, що перевірити, чи була людина реально вакцинована або ж вдалася до махінацій, можна хіба що коли вона опиниться на лікарняному ліжку з "ковідом". Щоби побороти це явище, влада збирається посилити покарання за підробку документів про вакцинацію. Профільний парламентський комітет уже підтримав законопроект, який вводить кримінальну відповідальність і штрафи як для продавців-медиків, так і для покупців.

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