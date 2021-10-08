Пока без "красных" зон. Карантин по Украине начали ужесточать: что решили в областях
Карантин в Украине начали ужесточать, отдельные области уже объявили о переходе из "желтой" в "оранжевую" зону. На данный момент, лишь Харьковская область официально получила рекомендации усилить карантин.
Подробнее о ситуации с карантином по областям - в материале РБК-Украина.
"Оранжевой" зоне соответствуют 13 областей
По состоянию на 8 октября, 13 регионов Украины по уровню эпидемиологической опасности соответствуют "оранжевой" зоне карантина. В этот список вошли такие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
На этом уровне действуют карантинные правила "желтой" зоны. Однако, местная власть может принимать решения о дополнительных ограничениях в регионе. На сегодня, карантинные правила ужесточили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области и Херсон.
Днепропетровская область
Регион официально перешел в "оранжевую" зону карантину раньше всех областей. Такое решение принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС 23 сентября. Согласно ему, местным властям рекомендовано усилить контроль противоэпидемических мероприятий на территории области, а также обеспечить койко-места, выделенные для больных на COVID-19, кислородом на 100%.
Школы в Днепре работают в обычном режиме, поскольку вакцинировано 80% сотрудников учебных учреждений.
Харьковская область
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала региону усилить карантин. Так, с 10 октября Харьковская область переходит в "оранжевую" зону. Региональная власть решила также отправить школьников на каникулы с 18 октября.
Кроме того, вводится ряд ограничений:
- максимальная заполняемость кинотеатров и театров будет сокращена до 50%,
- количество людей в метро и общественном транспорте не должно превышать число сидячих мест,
- руководителям предприятий рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых мероприятий,
- руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности рекомендовано обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19,
- школы работают в обычном режиме.
"Оранжевая" зона продлится в регионе с 10 по 18 октября. Если ситуация с уровнем заболеваемости изменится, цвет зоны может быть пересмотрен.
Дополнительно власти Харькова сообщили, что соблюдение карантина будут контролировать правоохранители. В частности, полиция будет проверять транспорт на наличие масок у пассажиров и число людей в салонах.
Запорожская область
В регионе из-за осложнения эпидемической ситуации также установлен "оранжевый" уровень опасности. Самая острая ситуация наблюдается в самом Запорожье и Мелитополе. На период "оранжевой" зоны комиссия ТЭБ и ЧС Запорожья вводит дополнительные карантинные мероприятия:
- запрещается проведение всех массовых мероприятий, в том числе в ночных клубах и заведениях общественного питания,
- разрешено проводить мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей,
- ограничения не применяются при условии наличия у всех участников либо посетителей, а также организаторов и сотрудников заведений, подтверждающего документа о прохождении полного курса вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и перенесенной коронавирусной инфекции. Действие справки должно подтверждаться Единым государственным веб-порталом электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения "Дия".
Также в КНП "Городская больница №6" будет развернуто 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных.
Кроме того, ограничения вводятся в других городах и районах области. Решение об этом принимают местные комиссии по ТЭБ и ЧС.
Отметим, что региональная власть отменила торжественные мероприятия на острове Хортица, запланированные на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.
Херсон
Комиссия по ТЭБ и ЧС Херсона на заседании 7 октября приняла решения усилить карантинные меры. Сейчас Херсон соответствует всем показателям "оранжевой" зоны, но уже на грани "красной", подчеркнула руководитель городского управления здравоохранения Светлана Межирицкая. Комиссия приняла решение:
- запретить проведение спортивных, общественных, официальных мероприятий, если привито менее 80% участников,
- руководителям предприятий рекомендовано перевести всех невакцинированных сотрудников на удаленную работу,
- школы в городе остаются работать в обычном режиме, поскольку персонал учебных заведений вакцинирован на 80%.
Львов может ввести ограничения
По официальным показателям, на 8 октября регион находится в "желтой" зоне. Однако, сам Львов может ввести карантинные ограничения уже с 14 октября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
"Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения… Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам, начиная с 14 октября, усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - отметил мэр.
Окончательное решение будет принято сегодня после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, как сообщил директор департамента здравоохранения ЛОДА Орест Чемера, Львовская область может оказаться в "красной" зоне уже через неделю, поскольку уровень заболеваемости в регионе быстро растет.
Закарпатье на пороге "красной" зоны
На сегодня регион находится в "желтой" зоне. Однако, из-за резкого роста числа заболевших область вскоре может очутиться на "красном" уровне эпидопасности.
Как заявила региональный координатор вакцинальной кампании в области Виктория Тимчик, в августе Закарпатье показало высокие темпы вакцинации, однако уже в сентябре отмечен спад.
По ее словам, уровень охвата прививками составляет всего 15% населения региона и только 9,7% сделали обе прививки.
На этом фоне замглавы департамента здравоохранения ОГА Ольга Чемет отметила резкий прирост новых больных коронавирусом. Так, за последнюю неделю в области ежедневно фиксируют более полусотни новых случаев заболевания.
Киев пока на "желтом" уровне эпидопасности
Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. На сегодня показатели заболеваемости в городе и области соответствуют уровню "желтой" зоны. При этом городские власти готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.
В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан только после проверки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.
На сегодня их наличие не является обязательным условием для посещения городских учреждений.
Ограничения в "красной" зоне
"Красная" зона может появиться в отдельных регионах уже совсем скоро. Этот уровень эпидемиологической опасности предусматривает ряд ограничений. В "красной" зоне запрещена:
- работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных учреждений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов,
- работа заведений культуры, кроме заповедников,
- работа учебных заведений, кроме тех, где 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований. Они будут проводиться без зрителей
- работа хостелов и отелей.
Для вакцинированных граждан Украины ограничения будут не такими строгими. Запреты на будут касаться тех заведений, где все сотрудники и посетители полностью привиты.
Минздрав утвердил список професий для обязательной вакцинации
Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Согласно приказу от 04.10.2021 № 2153, в этот список входят работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Приказ вступает в силу через месяц после опубликования. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не сделают прививку от COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.