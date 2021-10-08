Пока без "красных" зон. Карантин по Украине начали ужесточать: что решили в областях

Карантин в Украине начали ужесточать, отдельные области уже объявили о переходе из "желтой" в "оранжевую" зону. На данный момент, лишь Харьковская область официально получила рекомендации усилить карантин.

Подробнее о ситуации с карантином по областям - в материале РБК-Украина .

"Оранжевой" зоне соответствуют 13 областей

По состоянию на 8 октября, 13 регионов Украины по уровню эпидемиологической опасности соответствуют "оранжевой" зоне карантина. В этот список вошли такие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

На этом уровне действуют карантинные правила "желтой" зоны. Однако, местная власть может принимать решения о дополнительных ограничениях в регионе. На сегодня, карантинные правила ужесточили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области и Херсон.

Днепропетровская область

Регион официально перешел в "оранжевую" зону карантину раньше всех областей. Такое решение принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС 23 сентября. Согласно ему, местным властям рекомендовано усилить контроль противоэпидемических мероприятий на территории области, а также обеспечить койко-места, выделенные для больных на COVID-19, кислородом на 100%.

Школы в Днепре работают в обычном режиме, поскольку вакцинировано 80% сотрудников учебных учреждений.

Харьковская область

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала региону усилить карантин. Так, с 10 октября Харьковская область переходит в "оранжевую" зону. Региональная власть решила также отправить школьников на каникулы с 18 октября.

Кроме того, вводится ряд ограничений:

максимальная заполняемость кинотеатров и театров будет сокращена до 50%,

количество людей в метро и общественном транспорте не должно превышать число сидячих мест,

руководителям предприятий рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых мероприятий,

руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности рекомендовано обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19,

школы работают в обычном режиме.

"Оранжевая" зона продлится в регионе с 10 по 18 октября. Если ситуация с уровнем заболеваемости изменится, цвет зоны может быть пересмотрен.

Дополнительно власти Харькова сообщили, что соблюдение карантина будут контролировать правоохранители. В частности, полиция будет проверять транспорт на наличие масок у пассажиров и число людей в салонах.

Запорожская область

В регионе из-за осложнения эпидемической ситуации также установлен "оранжевый" уровень опасности. Самая острая ситуация наблюдается в самом Запорожье и Мелитополе. На период "оранжевой" зоны комиссия ТЭБ и ЧС Запорожья вводит дополнительные карантинные мероприятия:

запрещается проведение всех массовых мероприятий, в том числе в ночных клубах и заведениях общественного питания,

разрешено проводить мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей,

ограничения не применяются при условии наличия у всех участников либо посетителей, а также организаторов и сотрудников заведений, подтверждающего документа о прохождении полного курса вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и перенесенной коронавирусной инфекции. Действие справки должно подтверждаться Единым государственным веб-порталом электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения "Дия".

Также в КНП "Городская больница №6" будет развернуто 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных.

Кроме того, ограничения вводятся в других городах и районах области. Решение об этом принимают местные комиссии по ТЭБ и ЧС.

Отметим, что региональная власть отменила торжественные мероприятия на острове Хортица, запланированные на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.

Херсон

Комиссия по ТЭБ и ЧС Херсона на заседании 7 октября приняла решения усилить карантинные меры. Сейчас Херсон соответствует всем показателям "оранжевой" зоны, но уже на грани "красной", подчеркнула руководитель городского управления здравоохранения Светлана Межирицкая. Комиссия приняла решение:

запретить проведение спортивных, общественных, официальных мероприятий, если привито менее 80% участников,

руководителям предприятий рекомендовано перевести всех невакцинированных сотрудников на удаленную работу,

школы в городе остаются работать в обычном режиме, поскольку персонал учебных заведений вакцинирован на 80%.

Львов может ввести ограничения

По официальным показателям, на 8 октября регион находится в "желтой" зоне. Однако, сам Львов может ввести карантинные ограничения уже с 14 октября. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения… Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам, начиная с 14 октября, усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - отметил мэр.

Окончательное решение будет принято сегодня после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, как сообщил директор департамента здравоохранения ЛОДА Орест Чемера, Львовская область может оказаться в "красной" зоне уже через неделю, поскольку уровень заболеваемости в регионе быстро растет.

Закарпатье на пороге "красной" зоны

На сегодня регион находится в "желтой" зоне. Однако, из-за резкого роста числа заболевших область вскоре может очутиться на "красном" уровне эпидопасности.

Как заявила региональный координатор вакцинальной кампании в области Виктория Тимчик, в августе Закарпатье показало высокие темпы вакцинации, однако уже в сентябре отмечен спад.

По ее словам, уровень охвата прививками составляет всего 15% населения региона и только 9,7% сделали обе прививки.

На этом фоне замглавы департамента здравоохранения ОГА Ольга Чемет отметила резкий прирост новых больных коронавирусом. Так, за последнюю неделю в области ежедневно фиксируют более полусотни новых случаев заболевания.

Киев пока на "желтом" уровне эпидопасности

Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. На сегодня показатели заболеваемости в городе и области соответствуют уровню "желтой" зоны. При этом городские власти готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан только после проверки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

На сегодня их наличие не является обязательным условием для посещения городских учреждений.

Ограничения в "красной" зоне

"Красная" зона может появиться в отдельных регионах уже совсем скоро. Этот уровень эпидемиологической опасности предусматривает ряд ограничений. В "красной" зоне запрещена:

работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных учреждений,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов,

работа заведений культуры, кроме заповедников,

работа учебных заведений, кроме тех, где 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований. Они будут проводиться без зрителей

работа хостелов и отелей.

Для вакцинированных граждан Украины ограничения будут не такими строгими. Запреты на будут касаться тех заведений, где все сотрудники и посетители полностью привиты.

Минздрав утвердил список професий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Согласно приказу от 04.10.2021 № 2153, в этот список входят работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц после опубликования. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не сделают прививку от COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.