Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется

Заболеваемость "ковидом" в Украине растет от недели к неделе. Кабмин готовит страну к переходу в желтую зону, но при этом ослабит ограничения для вакцинированных. Когда ждать всплеска заболеваемости и какие "поблажки" получат привитые украинцы – ниже в материале РБК-Украина.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине идет вверх уже восемь недель подряд. Количество новых случаев заражения вернулось к показателям конца мая и уже приближается к отметке в 4 тысячи. Эксперты и чиновники опасаются, что такими темпами мы можем достигнуть пиковых цифр уже в октябре или ноябре.

В Министерстве здравоохранения уже предупредили о том, что скоро усилят карантин и переведут страну в желтую зону. Для вакцинированных и бизнеса, у которого привит персонал, готовят поблажки. Их не коснется большинство ограничений, действующих в разных зонах карантина. Такие изменения Кабмин может принять уже на этой неделе.

В ожидании пика

Один из тревожных индикаторов – это динамика увеличения нагрузки на систему здравоохранения в стране. Прирост госпитализаций уже ускоряется до +20% в неделю, подсчитали в Киевской школе экономики. А число пациентов, попадающих в больницу, на треть превышает выписки.

Еще один плохой сигнал – процент положительных тестов. Он показывает степень контроля над распространением вируса. Рекомендованная норма ВОЗ – не больше 5%, граничный показатель для зеленой зоны – 4%. В большинстве регионов Украины он уже выше этих двух цифр, говорят в KSE.

Чиновники и эксперты утверждают, что эпидситуация в стране пока не критичная. Она не развивается взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, но постепенно ухудшается.

В Украине растет уровень госпитализаций из-за "ковида" (фото: GettyImages)

Новый наплыв больных в Украине – это результат циркуляции дельта-штамма. Сейчас он вызывает большинство случаев инфицирования, говорит президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров. А поскольку этот вариант вируса более заразный и контагиозный, то, очевидно, что рост продолжится, считает эксперт.

"Очень тяжело спрогнозировать, когда мы достигнем пика заболеваемости. Рост количества новых случаев во время этой волны идет медленнее чем в период предыдущей, весенней. Это связано с тем, что какое-то количество людей уже переболело и с тем, что большое количество украинцев уже вакцинированы. Это способствует замедлению распространения вируса", – сказал РБК-Украина Дубров.

Заболеваемость в стране растет непрогнозировано и неконтролировано, считает иммунолог Борис Донской. Если не предпринимать никаких мер, то пика волны Украина может достигнуть уже через 2-3 недели, уточнил собеседник.

"Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост – возможно, он будет позже и не настолько острым. А лучше всего максимальным темпом привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выражен в показателях смертности", – отметил в разговоре с изданием Донской.

В Киевской школе экономики полагают, что до середины сентября Украина по показателям выйдет из желтой зоны карантина. Но конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, красными зонами и пиком, пока нет, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. Все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября – конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", – предположил Ганиченко.

Новые правила карантина

Представители власти оперируют такими же прогнозами. В Минздраве уже анонсировали переход Украины в желтый уровень эпидугрозы, который вводится одновременно для всей страны. Но до этого Кабмин собирается пересмотреть правила адаптивного карантина в желтых и красных зонах.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных к привычному. Большинство ограничений в желтом и красном уровнях не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые нормы сейчас на финальной стадии разработки. Кабмин может утвердить их уже на этой неделе, но они вступят в силу только через семь дней. Как раз за это время госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе страны в желтую зону.

"Предложение Минздрава – это сделать ослабление карантинных ограничений для вакцинированных в желтых и красных зонах. Например, если будет 80% привитого персонала в ТРЦ, то он не будет закрываться для вакцинированных посетителей", – сказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Ковид-сертификат даст ряд "поблажек" при ужесточении карантина (фото: Юлия Червинская / РБК-Украина)

На прошлой неделе в Минздраве уже приоткрыли некоторые подробности новых правил. Менять ограничения, действующие в разных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.

О чем идет речь? Например, сейчас в желтой зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. По данным РБК-Украина, Кабмин может разрешить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.

В желтой зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки. Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений – 80 или 100 – это пока обсуждается.

Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений. Впрочем, имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в желтой и красной зоне большинство школ будет вынуждено закрыться. По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую – 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

Большинство школ вскоре могут снова уйти на "дистанционку" (фото: GettyImages)

РБК-Украина разослало запросы в Департаменты образования всех ОГА, чтобы узнать, насколько активно идет вакцинация педагогических коллективов. На момент выхода материала мы получили ответ из Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей. Ни один из регионов, судя по полученным данным, не избежит практически повсеместного возвращения к "дистанционке".

Какие смягчения будут действовать в красной зоне? Сценарий, к которому склоняется Кабмин, выглядит так. Рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу. Условие – вакцинация персонала и обслуживание только привитых посетителей. В красной зоне одна доза вакцины уже не подойдет – ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит – пока под вопросом.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации. Для тех, кто пока получил только одну дозу, введут специальный желтый сертификат, для полного курса прививок он будет зеленым. Документы будут доступны в приложении "Дии".

Параллельно в правительстве раздумывают над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации. Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют.

Все эти новые правила начнут действовать примерно под конец сентября, когда страну переведут в желтую зону. Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке Минздрава, Украина может начать "краснеть".