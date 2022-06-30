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Ударная авиация ВСУ уничтожила два состава с боеприпасами и наблюдательный пункт врага

Фото: авиация ВСУ разбила два состава с боеприпасами (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

29 июня ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям, уничтожая живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два состава боеприпасов, а также состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, ударная авиация ВСУ в ходе боевых вылетов уничтожала технику и живую силу врага, особенно активно она отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха подразделения сил обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора. Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.

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