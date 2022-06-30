RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ударна авіація ЗСУ знищила два склади з боєприпасами і спостережний пункт ворога

Фото: Авіація ЗСУ розбила два склади з боєприпасами (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, а також склад ракетно-артилерійського озброєння.

Крім того, ударна авіація ЗСУ в ході бойових вильотів знищувала техніку і живу силу ворога, особливо активно вона відпрацювала в Луганській області, підтримуючи з повітря підрозділи сил оборони України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора. Раніше також з'явилися перші фото і Відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЗбройні сили УкраїниВВС