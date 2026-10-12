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Ударив ножем військового ТЦК, стріляв у поліцейського: на Львівщині затримали нападника

16:15 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: затримання нападника на військового ТЦК у Шептицькому (t.me/lvivoblprok)

У Шептицькому чоловік зробив замах на вбивство ветерана. А коли його затримували - поцілив з пневмату у поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури у Telegram.

Напад на ТЦК у Шептицькому

За даними слідства, близько 16:20 11 жовтня у Шептицькому Львівської області військовослужбовці РТЦК та СП у супроводі поліції проводили мобілізаційні заходи.

Для перевірки документів вони зупинили чоловіка. Той раптово дістав предмет, схожий на ніж, та завдав одного удару в шию 43-річному військовослужбовцю. Після цього нападник втік.

Поранений - учасник бойових дій часів АТО, якого цього року повторно призвали на військову службу.

Унаслідок нападу військовий ТЦК отримав тяжке поранення шиї з пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Наразі він знаходиться в реанімації.

Фото: затримання нападника на військового ТЦК у Шептицькому (t.me/lvivoblprok)

Затримання нападника

Правоохоронці оперативно встановили особу втікача. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Під час затримання чоловік чинив опір та стріляв із пневматичного пістолету у бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше РБК-Україна писало, що на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.

Крім того, 17 вересня у Миколаєві Львівської області стався вибух біля будівлі ТЦК. Невідомі підкинули вибуховий пристрій біля входу до відділку, є поранений.

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Львівська областьТЦК