Ударив ножем військового ТЦК, стріляв у поліцейського: на Львівщині затримали нападника

У Шептицькому чоловік зробив замах на вбивство ветерана. А коли його затримували - поцілив з пневмату у поліцейського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури у Telegram.
За даними слідства, близько 16:20 11 жовтня у Шептицькому Львівської області військовослужбовці РТЦК та СП у супроводі поліції проводили мобілізаційні заходи.
Для перевірки документів вони зупинили чоловіка. Той раптово дістав предмет, схожий на ніж, та завдав одного удару в шию 43-річному військовослужбовцю. Після цього нападник втік.
Поранений - учасник бойових дій часів АТО, якого цього року повторно призвали на військову службу.
Унаслідок нападу військовий ТЦК отримав тяжке поранення шиї з пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Наразі він знаходиться в реанімації.
Фото: затримання нападника на військового ТЦК у Шептицькому (t.me/lvivoblprok)
Правоохоронці оперативно встановили особу втікача. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.
Під час затримання чоловік чинив опір та стріляв із пневматичного пістолету у бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Раніше РБК-Україна писало, що на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.
Крім того, 17 вересня у Миколаєві Львівської області стався вибух біля будівлі ТЦК. Невідомі підкинули вибуховий пристрій біля входу до відділку, є поранений.