Ударил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающего

Нападение на ТЦК в Шептицком

По данным следствия, около 16.20 11 октября в Шептицком Львовской области военнослужащие РТЦК и СП в сопровождении полиции проводили мобилизационные мероприятия.

Для проверки документов они остановили мужчину. Тот внезапно достал предмет, похожий на нож, и нанес один удар в шею 43-летнему военнослужащему. После этого нападавший скрылся.

Раненый - участник боевых действий времен АТО, которого в этом году повторно призвали на военную службу.

В результате нападения военный ТЦК получил тяжелое ранение шеи с повреждением кровеносных сосудов и дыхательных путей. В настоящее время он находится в реанимации.

Фото: задержание нападающего на военного ТЦК в Шептицком (t.me/lvivoblprok)

Задержание нападающего

Правоохранители оперативно установили личность беглеца. Им оказался 47-летний местный житель.

Во время задержания мужчина сопротивлялся и стрелял из пневматического пистолета в сторону полицейского. Правоохранитель получил телесные повреждения.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.