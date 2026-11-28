В умовах постійних обмежень швидкості Starlink Україна шукає альтернативи технології Ілона Маска. Зокрема, ЗСУ користувалися послугами ізраїльського провайдера супутникового зв’язку HiSKY для атаки на Кримський міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами людей, обізнаних із ситуацією, у деяких українських боєприпасах, що застосовувалися для атак на міст, який з’єднує окупований Крим із Росією, використовувалася система HiSKY.
На відміну від Starlink, HiSKY працює й на території Росії. За словами одного зі співрозмовників, українські оператори дронів використовували цю систему для пошуку російських пускових установок балістичних ракет.
Як зазначило одне із джерел, ізраїльська система вимагає вищої технічної кваліфікації - зокрема, присутності фахівців безпосередньо під час виконання місій, - тоді як термінали Starlink відрізняються простотою у використанні.
Це означає, що дана система, найімовірніше, застосовуватиметься лише під час особливо важливих операцій, а не для повсякденних завдань, які українським силам доводиться виконувати щодня в умовах триваючого російського вторгнення.
Крім того, багато безпілотників, які виробляються в Україні, налаштовані на роботу саме з сервісами SpaceX. Щоб переналаштувати їх для використання інших систем зв’язку, часто доводиться відправляти апарати назад виробнику.
Нагадаємо, 13 листопада Axios з посиланням на українського чиновника писало, що через нові обмеження Starshield зриваються 100% місій дронів. У SpaceX тоді заявили, що жодних змін не було.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський розповів, що на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield - максимум 161 км/год. За його словами, обмеження запровадила SpaceX, а не влада США.
27 листопада президент повідомив, що зв'язок Starlink і Starshield повернувся до норми на підконтрольній Україні території, але на окупованих землях обмеження залишаються. Через це українським силам важче перехоплювати реактивні "Шахеди".
Через обмеження проти SpaceX можуть ухвалити рішення і в Конгресі. Конгресмен-демократ Джим Гаймс заявив, що Маску можуть обмежити держфінансування, якщо не з'ясується, хто ухвалив рішення.
Ще 25 листопада тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік назвав ситуацію замкненим колом. За його словами, досі незрозуміло, хто в США відповідає за обмеження.