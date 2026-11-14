Зеленський вважає, що обмеження Starshield запровадила SpaceX, а не влада США

На тимчасово окупованих територіях України вже п'яту добу діють обмеження Starshield. Українська сторна вважає, що їх запровадила саме SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського журналістам.

За словами глави держави, на тимчасово окупованих територіях України діє обмеження швидкості Starshield - максимум 161 км/год. Водночас на підконтрольній Україні території таких обмежень немає.

Зеленський вважає таку ситуацію небезпечною не лише з військового, а й із політичного погляду. За його словами, якщо обмеження діють саме на окупованих територіях, це може створювати враження, що їх не вважають частиною України.

"Якщо вони повернулися до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але на тимчасово окупованій території - обмеження зберігають, то таке їхнє рішення дуже небезпечне, бо воно вже звучить політично. Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими", - пояснив він.

Президент наголосив, що Київ порушуватиме це питання і домагатиметься скасування обмежень.

"Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Головнокомандувач ЗСУ Драпатий - всі по своїх напрямках повинні піднімати це питання", - заявив він.

Зеленський також українське Міноборони вже спілкувалося зі SpaceX. У компанії відповіли, що не запроваджували жодних обмежень і припустили, що проблема може мати технічний характер.

Однак українська сторона не погоджується з таким поясненням. За словами Зеленського, обмеження фіксують уже п'яту добу, причому перевірки проводять щодня на різних напрямках. Це, на його думку, свідчить про те, що проблема не є поодинокою.

Чому Зеленський пов'язує обмеження зі SpaceX

Президент згадав свою попередню розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Після неї, за словами Зеленського, Україна не мала проблем із ранніми попередженнями про балістичні удари, обміном розвідувальною інформацією, а також роботою Starlink і Starshield.

Під час тієї розмови Рубіо пояснив, що Starshield перебуває під більшим контролем американської влади, ніж компанії SpaceX. Натомість нинішні обмеження, за інформацією української команди, свідчать про те, що рішення ухвалила саме компанія.

"Обмеження Starshield зараз говорить про те, що це зробили SpaceX. Так мені каже наша команда. Тобто це не зовсім збігається з тим, що ми чули раніше. Тому все треба з'ясовувати", - зазначив Зеленський.

Як обмеження впливають на перехоплення "Шахедів"

Глава держави пояснив, що обмеження Starshield ускладнюють роботу українських військових із перехоплення російських реактивних "Шахедів".

Ці дрони заходять з боку сходу, тому їх важливо знищувати ще на тимчасово окупованій території, не допускаючи до підконтрольних Україні районів.

Зокрема, для роботи українських ракет "Барс", якими перехоплюють реактивні безпілотники, використовують Starshield. Через обмеження їх більше не вдається так само ефективно застосовувати поблизу фронту.

"Тепер ми не можемо їх збивати там, біля фронту. Доводиться збивати на інших рубежах, і це додає росіянам можливостей атакувати", - підсумував президент.

Проблеми з роботою Starshield в Україні

Нагадуємо, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що військові фіксують обмеження швидкості супутникового зв'язку до 161 км/год уздовж лінії фронту та на окупованих територіях.