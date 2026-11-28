По словам людей, осведомленных о ситуации, в некоторых украинских боеприпасах, применявшихся для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, использовалась система HiSKY.

В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России. По словам одного из собеседников, украинские операторы дронов использовали эту систему для поиска российских пусковых установок баллистических ракет.

Как отметил один из источников, израильская система требует более высокой технической квалификации - в частности, присутствия специалистов непосредственно во время выполнения миссий, - в то время как терминалы Starlink отличаются простотой в использовании.

Это означает, что данная система, скорее всего, будет применяться только во время особо важных операций, а не для повседневных задач, которые украинским силам приходится выполнять ежедневно в условиях продолжающегося российского вторжения.

Кроме того, многие производимые в Украине беспилотники настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы перенастроить их для использования других систем связи, часто приходится отправлять аппараты обратно изготовителю.