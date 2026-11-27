Зв'язок Starlink і Starshield повернувся до норми на підконтрольній Україні території, але на окупованих землях обмеження залишаються. Через це українським силам важче перехоплювати реактивні "шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського BBC.

Журналісти BBC запитали Зеленського про скарги військових із дронових підрозділів на передовій. Ті кажуть, що обмеження Starshield та Starlink досі ускладнюють їм роботу.

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", - відповів президент.

За його словами, на підконтрольній Україні території система запрацювала нормально. Проте на тимчасово окупованих землях обмеження залишаються.

"Ми не можемо наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо", - пояснив Зеленський.

На питання, чи це рішення Білого дому, Зеленський відповів, що технічно обмеження запровадила SpaceX. Хто ухвалив політичне рішення, він не знає.

"Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони", - розповів президент.

Він порівняв ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, в обох випадках усе залежить від політичного рішення.