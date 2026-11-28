В умовах постійних обмежень швидкості Starlink Україна шукає альтернативи технології Ілона Маска. Зокрема, ЗСУ користувалися послугами ізраїльського провайдера супутникового зв’язку HiSKY для атаки на Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами людей, обізнаних із ситуацією, у деяких українських боєприпасах, що застосовувалися для атак на міст, який з’єднує окупований Крим із Росією, використовувалася система HiSKY.

На відміну від Starlink, HiSKY працює й на території Росії. За словами одного зі співрозмовників, українські оператори дронів використовували цю систему для пошуку російських пускових установок балістичних ракет.

Як зазначило одне із джерел, ізраїльська система вимагає вищої технічної кваліфікації - зокрема, присутності фахівців безпосередньо під час виконання місій, - тоді як термінали Starlink відрізняються простотою у використанні.

Це означає, що дана система, найімовірніше, застосовуватиметься лише під час особливо важливих операцій, а не для повсякденних завдань, які українським силам доводиться виконувати щодня в умовах триваючого російського вторгнення.

Крім того, багато безпілотників, які виробляються в Україні, налаштовані на роботу саме з сервісами SpaceX. Щоб переналаштувати їх для використання інших систем зв’язку, часто доводиться відправляти апарати назад виробнику.