Для ударов по Крымскому мосту Украина использовала аналог Starlink от Израиля, - WSJ
В условиях постоянных ограничений скорости Starlink Украина ищет альтернативу технологии Илона Маска. В частности, ВСУ пользовались услугами израильского провайдера спутниковой связи HiSKY для атаки на Крымский мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам людей, осведомленных о ситуации, в некоторых украинских боеприпасах, применявшихся для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, использовалась система HiSKY.
В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России. По словам одного из собеседников, украинские операторы дронов использовали эту систему для поиска российских пусковых установок баллистических ракет.
Как отметил один из источников, израильская система требует более высокой технической квалификации - в частности, присутствия специалистов непосредственно во время выполнения миссий, - в то время как терминалы Starlink отличаются простотой в использовании.
Это означает, что данная система, скорее всего, будет применяться только во время особо важных операций, а не для повседневных задач, которые украинским силам приходится выполнять ежедневно в условиях продолжающегося российского вторжения.
Кроме того, многие производимые в Украине беспилотники настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы перенастроить их для использования других систем связи, часто приходится отправлять аппараты обратно изготовителю.
Ограничение Starlink для Украины
Напомним, 13 ноября Axios со ссылкой на украинского чиновника писало, что из-за новых ограничений Starshield срываются 100% миссий дронов. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений не последовало.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости Starshield - максимум 161 км/ч. По его словам, ограничения ввели SpaceX, а не власти США.
27 ноября президент сообщил, что связь Starlink и Starshield вернулась в норму на подконтрольной Украине территории, но на оккупированных землях ограничения остаются. Поэтому украинским силам труднее перехватывать реактивные "Шахеды".
Из-за ограничений против SpaceX могут принять решение и в Конгрессе. Конгрессмен-демократ Джим Гаймс заявил, что Маску могут ограничить госфинансирование, если не выяснится, кто принял решение.
Еще 25 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник назвал ситуацию замкнутым кругом. По его словам, до сих пор неясно, кто в США отвечает за ограничения.