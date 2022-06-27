Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы, - Зеленский

Нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге могли только абсолютно отмороженные террористы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из наиболее дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри женщины, дети, обычные гражданские люди. Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно к этому времени, многие успели выйти, но внутри еще оставались работники и часть посетителей. Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - отметил Зеленский.
По его словам, это не было ошибочным попаданием ракеты, это был просчитанный российский удар.
Напомним, сегодня российская авиация нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, на данный момент известно о не менее 13 погибших и порядка 50 пострадавших мирных жителях.
В Офисе президента полагают, что этот удар ознаменовал начало фазы ракетного террора в войне России против Украины.
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