Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи, - Зеленський

"Сьогоднішній російський удар по торговому центру в Кременчуці - це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговий центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі осіб. На щастя, наскільки відомо до цього часу, багато хто встиг вийти, але всередині ще залишалися працівники і частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - зазначив Зеленський.

За його словами, це не було помилковим влучанням ракети, це був прорахований російський удар.