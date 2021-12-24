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Ударил ногой оппонента. Яремчук едва не спровоцировал драку во время матча в Португалии

Автор: Мария Кучерявец

Нападающий "Бенфики" украинец Роман Яремчук едва не спровоцировал массовую драку на поле. Это произошло во время центрального матча 1/8 финала Кубка Португалии, где "Бенфика" выбыла из турнира, проиграв "Порту" со счетом 0:3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в сети Twitter.

Так, украинский форвард Роман Яремчук играл во время второго тайма в команде из Лиссабона.

Впрочем, он получил от судьи желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.

В частности, футболист спровоцировал драку на поле, когда толкнул нападающего "Порту" Мехди Тареми, а после чего еще и ударил его ногой, что едва не повлекло массовую драку.

После чего на кадрах заметно, как Яремчук, прикрыв рот рукой от телекамер, сказал что-то полузащитнику "Порту" Отавио.

Однако судья матча пожалел Яремчука, показав лишь желтую карточку. Впрочем, его могут ожидать дополнительные дисциплинарные наказания за этот эпизод.

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ПортугалияБенфикаФутбол