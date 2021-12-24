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Вдарив ногою опонента. Яремчук ледь не спровокував бійку під час матчу в Португалії

Автор: Марія Кучерявець

Нападник "Бенфіки" українець Роман Яремчук майже спровокував масову бійку на полі. Це сталося під час центрального матчу 1/8 фіналу Кубку Португалії, де "Бенфіка" вибула з турніру, програвши "Порту" з рахунком 0:3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в мережі Twitter.

Так, український форвард Роман Яремчук грав під час другого тайму у команді із Лісабона.

Втім, він отримав від судді жовту картку на 73-й хвилині за неспортивну поведінку.

Зокрема, футболіст спровокував бійку на полі, коли штовхнув нападника "Порту" Мехді Таремі, а після чого ще й ударив його ногою, що майже не спричинило масову бійку.

Після чого на кадрах помітно, як Яремчук, прикривши рота рукою від телекамер, сказав щось півзахиснику "Порту" Отавіо.

Однак суддя матчу пожалкував Яремчука, показавши лише жовту картку. Втім, на нього можуть очікувати додаткові дисциплінарні покарання за цей епізод.

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ПортугалияБенфикаФутбол