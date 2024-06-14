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Удары ВСУ по системам ПВО могут сделать Крым непригодным для армии РФ, - ISW

Крым, Пятница 14 июня 2024 04:34
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Удары ВСУ по системам ПВО могут сделать Крым непригодным для армии РФ, - ISW Фото: удары ВСУ по системам ПВО в Крыму могут подорвать военное присутствие РФ на полуострове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что постоянные удары ВСУ по российским военным объектам в Крыму заставляют российских военных перебрасывать на полуостров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры.

В отчете напомнили слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в рамках усилий по укреплению российского "зонтика" противовоздушной обороны над Крымом, российские войска разместили на полуострове систему ПВО С-500, которая, по сути, является модернизированной версией ЗРК С-300. Буданов охарактеризовал эту систему как "экспериментальную" и добавил, что российские войска ранее не использовали ее в боевых действиях.

Издание Forbes 12 июня сообщило, что после нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО. В издании заявили, что во время недавних ударов Воздушные силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400. В то же время там уточнили, что Россия имеет более 50 батарей С-400.

Один из пользователей соцсети X (бывшая Twitter), ссылаясь на спутниковые снимки, отметил, что российские силы разместили 17 барж возле моста через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем.

Аналитики ISW убеждены, что россияне, вероятно, намерены использовать эти баржи для защиты от ударов украинских военно-морских беспилотников по мосту - ранее военные РФ по аналогичным причинам установили на южной стороне моста восемь барж.

"Нынешние усилия Украины, направленные на усиление российского зонтика ПВО в Крыму, могут привести к тому, что на полуостров будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим ударам со стороны ВСУ", - говорится в отчете ISW.

В Институте предполагают, что Силы обороны Украины проводят организованные усилия по деградации российской противовоздушной обороны, что может позволить ВСУ более эффективно использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

"Запад давно поддерживает право Украины наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Украинские войска, в принципе, могли бы повторить свои успешные удары по военным объектам на территории России, если бы Запад одобрил такие удары в тылу государства-агрессора", - говорится в отчете ISW.

Удары по объектам РФ в оккупированном Крыму

В последнее время Воздушные силы ВСУ активизировали удары по военным объектам и системам ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

Так, 10 июня был поражен российский зенитный ракетный дивизион возле Джанкоя и возле Черноморского и Евпатории.

12 июня Вооруженные силы ударили по вражеским ЗРК возле аэродромов в районе Бельбека и Севастополя.

В ISW не исключают, что такими ударами ВСУ пытаются ослабить ПВО россиян перед введением в строй истребителей F-16.

США разрешили украинской армии бить западным оружием по объектам на территории РФ в районе госграницы в Харьковской области. Однако Белый дом запрещает атаковать объекты на территории России в глубоком тылу.

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