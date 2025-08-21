UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Ракетний удар по Запоріжжю: в ОВА показали перші наслідки

Фото: наслідки удару по Запоріжжю 21 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: РБК-Україна

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Пошкоджені кілька обʼєктів промислової інфраструктури і житлові будинки.

Вибуховою хвилею понівечило будинки - в них вибиті вікна. На місцях атаки працюють комунальні служби.

Також є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

 

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

 

Іван Федоров о 03:06 повідомив про загрозу крилатих ракет для його регіону та всіх, де оголошено сигнал тривоги.

Водночас, моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. А згодом Повітряні сили попередили про ракети на Херсонщині, які мають північно-західний курс.

Як повідомляло РБК-Україна, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по всій Україні. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал". У багатьох регіонах працювала ППО.

Вибухи лунали у Сумах та Дніпрі.

Основою ціллю російської армії виявились західні області України. Вибухи лунали не лише у Рівненській області, а у Луцьку та Львові. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про три вибухи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні