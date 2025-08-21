Ракетний удар по Запоріжжю: в ОВА показали перші наслідки

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Пошкоджені кілька обʼєктів промислової інфраструктури і житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Вибуховою хвилею понівечило будинки - в них вибиті вікна. На місцях атаки працюють комунальні служби.
Також є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Іван Федоров о 03:06 повідомив про загрозу крилатих ракет для його регіону та всіх, де оголошено сигнал тривоги.
Водночас, моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. А згодом Повітряні сили попередили про ракети на Херсонщині, які мають північно-західний курс.
Як повідомляло РБК-Україна, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по всій Україні. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал". У багатьох регіонах працювала ППО.
Вибухи лунали у Сумах та Дніпрі.
Основою ціллю російської армії виявились західні області України. Вибухи лунали не лише у Рівненській області, а у Луцьку та Львові. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про три вибухи.