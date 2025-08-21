RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ракетный удар по Запорожью: в ОВА показали первые последствия

Фото: последствия удара по Запорожью 21 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: РБК-Украина

Российские войска дважды ударили по Запорожью. Повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры и жилые дома.

Взрывной волной изуродовало дома - в них выбиты окна. На местах атаки работают коммунальные службы.

Также есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

 

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

 

 

Иван Федоров в 03:06 сообщил об угрозе крылатых ракет для его региона и всех, где объявлен сигнал тревоги.

В то же время, мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о пуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. А впоследствии Воздушные силы предупредили о ракетах на Херсонщине, которые имеют северо-западный курс.

Как сообщало РБК-Украина, этой ночью российские войска нанесли массированный удар по всей Украине. Враг применил "Шахеды", крылатые ракеты, аэробаллистические ракеты "Кинжал". Во многих регионах работала ПВО.

Взрывы раздавались в Сумах и Днепре.

Основной целью российской армии оказались западные области Украины. Взрывы раздавались не только в Ровенской области, а в Луцке и Львове. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о трех взрывах.

ЗапорожьеВойна в Украине