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Удари по Wildberries можуть вартувати продавцям РФ до 1,3 млрд доларів, – аналітик

15:48 29.07.2026 Ср
2 хв
Скасування компенсації за форс-мажором – це насамперед удар по мікробізнесу, який не має фінансового буфера
aimg Уляна Безпалько aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Дим після ударів по складах Wildberries під Москвою (фото: російські медіа)

Виведення з ладу складських хабів найбільшого російського маркетплейсу Wildberries (WB) і скасування компенсацій завдадуть нищівного удару по російському малому бізнесу, позбавленому воєнного страхування. Фінансові втрати сейлерів оцінюються у понад мільярд доларів.

Головне:

  • Масштаб ринку: річний оборот Wildberries перевищує 78 млрд доларів, а частка компанії на російському e-commerce ринку сягає 47%.
  • Власники: за даними ВЧК-ОДПУ, бенефіціарами об'єднаної компанії RWB є сенатор Сулейман Керімов, а також топ-посадовці АП РФ Олексій Громов та Антон Вайно.
  • Загальні збитки від атак на логістику WB оцінюються у 2 млрд доларів, з яких товарні втрати – 1–1,3 млрд доларів.
  • Падіння оборотів: виручка російських маркетплейсів після атак з 20 по 26 липня знизилась на 10,6%, за даними проєкту "Ціна держави".

У коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінив втрати продавців у 1-1,3 млрд доларів із приблизно 2 млрд доларів загальних збитків Wildberries.

Юридична пастка та фінансовий тягар для сейлерів

Wildberries завчасно змінив оферту: втрати товарів через бойові дії тепер офіційно вважаються форс-мажором. Це звільняє маркетплейс від фінансової відповідальності за пошкоджений майно та товар.

Як пояснює Андрій Шевчишин, у WB маркетплейс, фулфілмент, власна логістика, пункти видачі та банк зосереджені в єдиному контурі. Це рішення найбільше вдарить по мікробізнесу:

  • Медіанна виручка одного продавця становить лише ~7,5 тисяч доларів на рік, фінансовий буфер відсутній.
  • Лише 5–7% продавців мають поліси страхування воєнних ризиків через їхню високу вартість.

Фінансова ударна хвиля: банки та ЗПІФ

Зруйновані склади найчастіше належать не самому маркетплейсу, а стороннім девелоперам, банківським структурам або закритим пайовим інвестиційним фондам (ЗПІФ), серед власників яких є недержавні пенсійні фонди.

За даними ВЧК-ОДПУ, найбільші гравці цього ринку – КК "Сучасні фонди нерухомості", яка раніше називалась "Сбєр фонди нерухомості" (активи на ~8,1 млрд доларів) та Parus Asset Management (~2,6 млрд доларів).

Оскільки страхові компанії масово відмовляють у покритті збитків від БПЛА, пряме знищення майна спричиняє знецінення інвестиційних паїв та зростання проблемних боргів у всій банківській системі РФ.

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