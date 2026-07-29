Удари по Wildberries можуть вартувати продавцям РФ до 1,3 млрд доларів, – аналітик

Виведення з ладу складських хабів найбільшого російського маркетплейсу Wildberries (WB) і скасування компенсацій завдадуть нищівного удару по російському малому бізнесу, позбавленому воєнного страхування. Фінансові втрати сейлерів оцінюються у понад мільярд доларів.
Про це пише РБК-Україна у статті "Wildberries під атакою ЗСУ: як удари по маркетплейсах паралізують російську логістику".
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У коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінив втрати продавців у 1-1,3 млрд доларів із приблизно 2 млрд доларів загальних збитків Wildberries.
Wildberries завчасно змінив оферту: втрати товарів через бойові дії тепер офіційно вважаються форс-мажором. Це звільняє маркетплейс від фінансової відповідальності за пошкоджений майно та товар.
Як пояснює Андрій Шевчишин, у WB маркетплейс, фулфілмент, власна логістика, пункти видачі та банк зосереджені в єдиному контурі. Це рішення найбільше вдарить по мікробізнесу:
Зруйновані склади найчастіше належать не самому маркетплейсу, а стороннім девелоперам, банківським структурам або закритим пайовим інвестиційним фондам (ЗПІФ), серед власників яких є недержавні пенсійні фонди.
За даними ВЧК-ОДПУ, найбільші гравці цього ринку – КК "Сучасні фонди нерухомості", яка раніше називалась "Сбєр фонди нерухомості" (активи на ~8,1 млрд доларів) та Parus Asset Management (~2,6 млрд доларів).
Оскільки страхові компанії масово відмовляють у покритті збитків від БПЛА, пряме знищення майна спричиняє знецінення інвестиційних паїв та зростання проблемних боргів у всій банківській системі РФ.