Выведение из строя складских хабов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries (WB) и отмена компенсаций нанесут сокрушительный удар по российскому малому бизнесу, лишенному военного страхования. Финансовые потери сейлеров оцениваются более чем в миллиард долларов.
Об этом пишет РБК-Украина в статье "Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику".
Главное:
В комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценил потери продавцов в 1-1,3 млрд долларов с примерно 2 млрд долларов общего ущерба Wildberries.
Wildberries заранее сменил оферту: потери товаров из-за боевых действий теперь официально считаются форс-мажором. Это освобождает маркетплейс от финансовой ответственности за поврежденное имущество и товар.
Как объясняет Андрей Шевчишин, у WB маркетплейс, фулфилмент, собственная логистика, пункты выдачи и банк сосредоточены в едином контуре. Это решение больше всего ударит по микробизнесу:
Разрушенные склады чаще всего принадлежат не самому маркетплейсу, а посторонним девелоперам, банковским структурам или закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ), среди владельцев которых есть негосударственные пенсионные фонды.
По данным ВЧК-ОГПУ, крупнейшие игроки этого рынка – УК "Современные фонды недвижимости", ранее называвшаяся "Сбер фонды недвижимости" (активы на ~8,1 млрд долларов) и Parus Asset Management (~2,6 млрд долларов).
Поскольку страховые компании массово отказывают в возмещении убытков от БПЛА, прямое уничтожение имущества влечет за собой обесценение инвестиционных паев и рост проблемных долгов по всей банковской системе РФ.