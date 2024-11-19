Удари вглиб РФ: США "попередньо повідомили" Південній Кореї про зняття обмежень для ЗСУ

Сполучені Штати Америки (США) "попередньо повідомили" Південній Кореї про дозвіл Україні застосовувати ракети великої дальності для завдання ударів по території Росії. Рішення було прийнято через відправку Північною Корею солдатів для війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

За словами високопосадовця, який супроводжував президента Юн Сук Йола під час саміту "Групи двадцяти" (G20), попри рішення США, обидва союзники не порушували питання надання Південною Корею зброї Україні.

"Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і детальні обговорення не розпочалися, зокрема, щодо України", - заявив він.

Президент Південної Кореї, своєю чергою, заявив, що його країна може переглянути політику відмови від поставок летальної зброї в Україну. Втім, це залежатиме від ступеня військової співпраці між Північною Кореєю і Росією.

В офісі Юн Сук Йола відзначають, що Сеул визначиться зі своєю позицією щодо підтримки України після перемовин з українським послом.

Удари вглиб Росії

Протягом останніх місяців Україна неодноразово зверталася до США та їхніх партнерів із проханням дозволити використання західного озброєння для ураження російських військових об’єктів, розташованих у глибині території Росії. Раніше американська сторона проявляла обережність, намагаючись уникнути дій, які могли б спровокувати подальшу ескалацію конфлікту.

Однак, згідно з інформацією західних ЗМІ від 17 листопада, адміністрація президента США Джо Байдена дала згоду на застосування ракет великої дальності ATACMS для таких цілей. Як повідомляє агентство Reuters, ці удари можуть бути здійснені Україною найближчим часом.

Додатково видання Axios зазначає, що дозвіл надано виключно для операцій у Курській області Росії, що, ймовірно, пов’язано зі спробами стримати військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.