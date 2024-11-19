Удары вглубь РФ: США "предварительно сообщили" Южной Корее о снятии ограничений для ВСУ

Соединенные Штаты Америки (США) "предварительно уведомили" Южную Корею о разрешении Украине применять ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России. Решение было принято из-за отправки Северной Кореей солдат для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

По словам высокопоставленного чиновника, который сопровождал президента Юн Сук Йола во время саммита "Группы двадцати" (G20), несмотря на решение США, оба союзника не поднимали вопрос предоставления Южной Кореей оружия Украине.

"Как союзники, Южная Корея и США могут обменяться необходимым вооружением, если это потребуется. Однако, я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения не начались, в частности, по Украине", - заявил он.

Президент Южной Кореи, в свою очередь, заявил, что его страна может пересмотреть политику отказа от поставок летального оружия в Украину. Впрочем, это будет зависеть от степени военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

В офисе Юн Сук Йола отмечают, что Сеул определится со своей позицией по поддержке Украины после переговоров с украинским послом.

Удары вглубь России

В течение последних месяцев Украина неоднократно обращалась к США и их партнерам с просьбой разрешить использование западного вооружения для поражения российских военных объектов, расположенных в глубине территории России. Ранее американская сторона проявляла осторожность, стараясь избежать действий, которые могли бы спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Однако, согласно информации западных СМИ от 17 ноября, администрация президента США Джо Байдена дала согласие на применение ракет большой дальности ATACMS для таких целей. Как сообщает агентство Reuters, эти удары могут быть осуществлены Украиной в ближайшее время.

Дополнительно издание Axios отмечает, что разрешение предоставлено исключительно для операций в Курской области России, что, вероятно, связано с попытками сдержать военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.