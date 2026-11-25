Українські далекобійні удари дедалі відчутніше позначаються на житті росіян - від перебоїв з пальним до закриття аеропортів і проблем з інтернетом. Водночас влада намагається применшити масштаби збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, 24 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація на російському ринку нафтопродуктів залишається складною. За його словами, уряд уже вдався до низки заходів, щоб стабілізувати постачання пального та його вартість.

Зокрема, російська влада обмежила експорт палива, запровадила субсидії для вітчизняних нафтових компаній, пов'язані з імпортом, а також на невизначений термін змінила вимоги до біржової торгівлі бензином і дизельним паливом.

Путін також заявив, що Росія продовжить посилювати захист своїх енергетичних об'єктів. Водночас він стверджував, що українські атаки не завдали країні критичних збитків. Однак, як зазначають аналітики ISW, наявні дані свідчать про значні наслідки ударів.

Так, у середині літа 2026 року українські атаки спричинили серйозний дефіцит бензину в різних регіонах Росії. А удари, яких Україна завдає з кінця жовтня, призвели до скорочення російських обсягів нафтопереробки приблизно на 30%.

Щоб компенсувати нестачу пального, Росія в липні почала імпортувати бензин морським шляхом від різних постачальників. У жовтні обсяги такого імпорту сягнули рекордного рівня.

В ISW наголошують, що спроби російської влади захистити населення від наслідків українських далекобійних ударів обходяться федеральному бюджету дорого. Водночас самі росіяни дедалі частіше стикаються з наслідками атак у повсякденному житті.

Йдеться про вибухи, небезпеку від уламків безпілотників, перебої з інтернетом, закриття аеропортів і зростання цін на пальне. Такі проблеми стають помітними для жителів західних регіонів Росії, які не можуть їх ігнорувати.

На думку аналітиків, це ускладнює спроби Путіна створювати для росіян альтернативну реальність, у якій війна нібито не має серйозних наслідків для самої Росії.

На відміну від заявлених Кремлем успіхів на фронті, вплив українських ударів громадяни можуть бачити й відчувати безпосередньо. Це послаблює здатність російської влади переконувати населення, що ситуація залишається під контролем.