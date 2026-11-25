Украинские дальнобойные удары все ощутимее сказываются на жизни россиян - от перебоев с горючим до закрытия аэропортов и проблем с интернетом. В то же время власти пытаются приуменьшить масштабы ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщению, 24 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что обстановка на российском рынке нефтепродуктов остается сложной. По его словам, правительство уже приняло ряд мер, чтобы стабилизировать поставки топлива и его стоимость.

В частности, российские власти ограничили экспорт топлива, ввели субсидии для отечественных нефтяных компаний, связанные с импортом, а также на неопределенный срок изменили требования к биржевой торговле бензином и дизельным топливом.

Путин также заявил, что Россия продолжит усиливать защиту своих энергетических объектов. В то же время он утверждал, что украинские атаки не нанесли стране критических убытков. Однако, как отмечают аналитики ISW, имеющиеся данные свидетельствуют о значительных последствиях ударов.

Так, в середине лета 2026 года украинские атаки повлекли за собой серьезный дефицит бензина в разных регионах России. А удары, которые Украина наносит с конца октября, привели к сокращению российских объемов нефтепереработки примерно на 30%.

Чтобы компенсировать нехватку горючего, Россия в июле начала импортировать бензин морским путем от разных поставщиков. В октябре объемы такого импорта достигли рекордного уровня.

В ISW отмечают, что попытки российских властей защитить население от последствий украинских дальнобойных ударов обходятся федеральному бюджету дорого. В то же время, сами россияне все чаще сталкиваются с последствиями атак в повседневной жизни.

Речь идет о взрывах, опасности от обломков беспилотников, перебоях с интернетом, закрытии аэропортов и росте цен на топливо. Такие проблемы становятся заметны для жителей западных регионов России, которые не могут их игнорировать.

По мнению аналитиков, это усложняет попытки Путина создавать для россиян альтернативную реальность, в которой война якобы не имеет серьезных последствий для самой России.

В отличие от заявленных Кремлем успехов на фронте, влияние украинских ударов граждане могут видеть и ощущать напрямую. Это ослабляет способность российских властей убеждать население в том, что ситуация остается под контролем.