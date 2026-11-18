У ніч проти 18 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися відразу два нафтопереробні заводи - Ільський та Афіпський, там спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

Атака на регіон тривала всю ніч. Мешканці повідомляли про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. За інформацією ASTRA, перші вибухи місцеві чули приблизно о 04:40.

У мережі також з'явилися повідомлення про спалахи на території двох заводів.

"Через падіння уламків безпілотників сталися спалахи на двох підприємствах", - написано в оперштабі.

У Міноборони Росії, у свою чергу, прозвітували про перехоплення та знищення 184 українських безпілотників літакового типу.

За заявою відомства, дрони збивали над Білгородською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Де знаходяться НПЗ і чим вони важливі для Росії

Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи розташовані у Сіверському районі Краснодарського краю – у селищах Ільський та Афіпський. Обидва підприємства знаходяться приблизно за кілька десятків кілометрів від Краснодара і належать до великих об'єктів нафтопереробки на півдні Росії.

Афіпський НПЗ здатний переробляти близько 6,25 млн. тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти. Його продукція має значення для постачання південних регіонів Росії та паливної логістики.

Проектна потужність Ільського НПЗ становить близько 6,6 млн. тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти. Таким чином, сумарна проектна потужність двох підприємств перевищує 12,8 млн. тонн переробки нафти на рік.

Обидва НПЗ важливі для нафтопереробної інфраструктури півдня Росії. Тому можливе пошкодження їх установок може вплинути на обсяги виробництва палива та роботу регіональної логістики.