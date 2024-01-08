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Удари по ТЦ і будинках, люди під завалами: наслідки атаки РФ по Кривому Рогу та району

Дніпро, Понеділок 08 січня 2024 10:26
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Удари по ТЦ і будинках, люди під завалами: наслідки атаки РФ по Кривому Рогу та району Фото: стали відомі наслідки ударів РФ по Кривому Розі та району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідком вибухів у Кривому Розі 8 січня стали удари РФ по торгівельному центру та житлових будинках в місті та Криворізькому районі. Люди опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Telegram глави МВС України Ігоря Клименка, Telegram заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби.

Загибла у Криворізькому районі

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула.

"Ліквідують наслідки атаки у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Люди під завалами та поранений у Кривому Розі

В місті пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків.

"58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані", - зазначив голова ОВА.

Крім того, за даними голови МВС Ігоря Клименка, в Кривому Розі знищено приватний будинок.

"Троє людей можуть перебувати під завалами. Торговельно-розважальний центр зазнав руйнувань", - додав він.

Перебої зі світлом та зупинка електротранспорту у Кривому Розі

За даними заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби, ускладнює ліквідацію наслідків негода, яка вирує у регіоні.

"В Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. На місцях у посиленому режимі працюють фахівці", - зазначив він.

Вибухи у Кривому Розі

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло маршрутку в Новомосковську, багато поранених, серед яких діти.

Зазначимо, що в ніч проти 8 січня російські окупанти атакували Україну та дронами-камікадзе. Зокрема, ППО вдалося знищити всі дрони, семеро з них були збиті в небі над Одеською областю.

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