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Удари по території Польщі - свідомо спланований "привіт" від Росії, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що удари по території Польщі - не випадковість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Удари по території Польщі - це не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку". Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються "вмиротворенням" агресора. Ru-терористичний режим має бути зупинений. Співчуття загиблим", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

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