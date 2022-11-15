Удары по территории Польши - заведомо спланированный "привет" от России, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что удары по территории Польши - не случайность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Удары по территории Польши - это не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку". Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора. Ru-террористический режим должен быть остановлен. Соболезнования погибшим", - написал Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября,россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие .

Также ранее мы писали, что у Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами , поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.

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