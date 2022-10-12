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Удари, страти, депортація. Подоляк пояснив, чому світ повинен визнати геноцид українців

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Київ, Середа 12 жовтня 2022 15:37
Удари, страти, депортація. Подоляк пояснив, чому світ повинен визнати геноцид українців Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Світ повинен офіційно визнати геноцид українського народу з боку Росії. Оскільки російські злочини в Україні свідчать про це.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він наголосив, що дії Росії на території України свідчать про намір знищити народ. Основними ознаками геноциду, за словами Подоляка, є масові удари по цивільній інфраструктурі, страти та зґвалтування, примусова депортація, розлучення сімей, знищення української літератури в школах, офіційні заяви про "демонтаж України".

Подоляк зазначив, що заклик конгресмена США та співголови Гельсінської Комісії Стіва Коена про визнання геноциду був правильним.

"Росія чинить в Україні геноцид. Це має бути визнано на офіційному рівні", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, Естонія долучилася до позову проти Росії про геноцид українців.

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