Естонія долучилася до позову проти Росії про геноцид українців

Естонія долучилася до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН зі звинуваченнями у геноциді.

Про це заявив глава МЗС Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Влада Естонії скористалася положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду.

"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид", - зазначив Рейнсалу.

Міністр закликає суд дати справедливу оцінку діям Росії та її агресії проти українського народу.

Варто зазначити, що Україна звернулася в Міжнародний суд ООН 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення та збройну агресію.