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Удары, казнь, депортация. Подоляк объяснил, почему мир должен признать геноцид украинцев

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Киев, Среда 12 октября 2022 15:37
Удары, казнь, депортация. Подоляк объяснил, почему мир должен признать геноцид украинцев Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мир должен официально признать геноцид украинского народа со стороны России. Поскольку российские преступления в Украине свидетельствуют об этом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он подчеркнул, что действия России на территории Украины свидетельствуют о намерении уничтожить народ. Основными признаками геноцида, по словам Подоляка, являются массовые удары по гражданской инфраструктуре, казни и изнасилования, принудительная депортация, развод семей, уничтожение украинской литературы в школах, официальные заявления о "демонтаже Украины".

Подоляк отметил, что призыв конгрессмена США и сопредседателя Хельсинкской Комиссии Стива Коэна о признании геноцида был правильным.

"Россия совершает в Украине геноцид. Это должно быть признано на официальном уровне", - добавил советник главы ОП.

Напомним, Эстония присоединилась к иску против России о геноциде украинцев.

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