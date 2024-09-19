Удари по складах боєприпасів у РФ можуть вплинути на весь театр бойових дій, - ISW

У звіті нагадали, що влітку 2022 року українські війська завдали серії ударів реактивними системами HIMARS по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях України. Це змусило армію РФ розосередити арсенали, що знизило ефективність логістики ворога у той період.

В ISW не виключають, що удари Сил оборони по складах боєприпасів на території Росії, подібні за характером і масштабами до атаки в Торопці, можуть змусити російське військове командування ухвалити аналогічне рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики для пом'якшення наслідків таких ударів.

"Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога", - йдеться у звіті.

В Інституті переконані, що подальші удари української армії по російських складах боєприпасів і ракет, можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

"Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії з нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії", - констатують аналітики ISW.