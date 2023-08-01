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Удари по Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України, - NYT

Фото: удари по Москві дронами знижують здатність Кремля вести війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони дозволяють поглибити розбіжності серед російського командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання процитувало президента України Володимир Зеленського, який напередодні заявив, що поступово війна повертається на територію РФ, а саме до символічних центрів та військових баз.

Як зазначають автори, цілями атак на території Росії є військові об'єкти, які допомагають вести війну проти України. На думку аналітиків, такі удари, зокрема по Москві, несуть не тільки символічне, але й стратегічне значення.

"

Генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі Фредерік Ходжес вважає, що головна перевага росіян - це маса. За його словами, найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу - знищити, погіршити або порушити роботу штаб-квартир та логістики.

Він додав, що удари по Росії "створюють проблеми визначення пріоритетів для російського вищого командування", тому кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, зростає невизначеність щодо того, куди Україна вдарить наступного разу.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті".

Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Цієї ночі, 1 серпня, у районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

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