RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - NYT

Фото: удары по Москве дронами снижают способность Кремля вести войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание процитировало президента Украины Владимир Зеленского, который накануне заявил, что постепенно война возвращается на территорию РФ, а именно в символические центры и военные базы.

Как отмечают авторы, целью атак на территории России являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины. По мнению аналитиков, такие удары, в частности, по Москве, несут не только символическое, но и стратегическое значение.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Ходжес считает, что главное преимущество россиян - это масса. По его словам, лучший способ нейтрализовать это преимущество - уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартир и логистики.

Он добавил, что удары по России "создают проблемы определения приоритетов для российского высшего командования", поэтому всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, растет неопределенность относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Взрывы в Москве

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздались взрывы. Позже стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити".

Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Этой ночью, 1 августа, в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваРоссийская Федерацияатака дроноввибухиВойна в УкраинеВойна России против Украины