Удари по Росії стали болючішими: Зеленський оцінив ефективність дипстрайків

Україна, Четвер 07 серпня 2025 14:30
Удари по Росії стали болючішими: Зеленський оцінив ефективність дипстрайків Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зафіксовано значне зростання ефективності ударів по Росії, які завдають болючих втрат військовій інфраструктурі та логістиці агресора. Внаслідок операцій вражено ключові військові об’єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Провів нараду щодо дипстрайків - наших цілком справедливих відповідей на російські удари", - пояснив Зеленський.

За його словами доповідали представники Збройних сил України, Служби безпеки України, міністр оборони Денис Шмигаль та секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом доповіді були про результати українських операцій, а саме про:

  • масштаб уражень у Росії,
  • співвідношення між ціною удару та результатом,
  • вплив на воєнну машину агресора.

Він також відзначив, що важливо те, що стає більш привабливим для України баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями.

"Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що під час розмови вони також визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв.

"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!", - підсумував він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії від початку повномасштабної війни склали вже понад один мільйон в живій силі. Лише за минулу добу захисники ліквідували понад тисячу росіян.

Варто відзначити, що ситуація залишається складною у Покровську. За словами місцевої влади, у місто майже неможливо заїхати, а також завезти гуманітарну та медичну допомогу.

Детальніше про ситуацію по всім напрямках фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

