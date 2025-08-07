ua en ru
Удары по России стали более болезненными: Зеленский оценил эффективность дипстрайков

Украина, Четверг 07 августа 2025 14:30
UA EN RU
Удары по России стали более болезненными: Зеленский оценил эффективность дипстрайков Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Зафиксирован значительный рост эффективности ударов по России, которые наносят болезненные потери военной инфраструктуре и логистике агрессора. В результате операций поражены ключевые военные объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Провел совещание по дипстрайкам - нашим вполне справедливым ответам на российские удары", - пояснил Зеленский.

По его словам докладывали представители Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Рустем Умеров. В общем доклады были о результатах украинских операций, а именно о:

  • масштаб поражений в России,
  • соотношение между ценой удара и результатом,
  • влияние на военную машину агрессора.

Он также отметил, что важно то, что становится более привлекательным для Украины баланс между инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями.

"Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что во время разговора они также определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств.

"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!", - подытожил он.

Ситуация на фронте

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, потери России от начала полномасштабной войны составили уже более одного миллиона в живой силе. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали более тысячи россиян.

Стоит отметить, что ситуация остается сложной в Покровске. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Подробнее о ситуации по всем направлениям фронте можно узнать в материале РБК-Украина.

