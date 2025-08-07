Удары по России стали более болезненными: Зеленский оценил эффективность дипстрайков
Зафиксирован значительный рост эффективности ударов по России, которые наносят болезненные потери военной инфраструктуре и логистике агрессора. В результате операций поражены ключевые военные объекты врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Провел совещание по дипстрайкам - нашим вполне справедливым ответам на российские удары", - пояснил Зеленский.
По его словам докладывали представители Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Рустем Умеров. В общем доклады были о результатах украинских операций, а именно о:
- масштаб поражений в России,
- соотношение между ценой удара и результатом,
- влияние на военную машину агрессора.
Он также отметил, что важно то, что становится более привлекательным для Украины баланс между инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями.
"Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.
Зеленский сообщил, что во время разговора они также определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств.
"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!", - подытожил он.
Ситуация на фронте
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, потери России от начала полномасштабной войны составили уже более одного миллиона в живой силе. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали более тысячи россиян.
Стоит отметить, что ситуация остается сложной в Покровске. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.
Подробнее о ситуации по всем направлениям фронте можно узнать в материале РБК-Украина.