Удары по России стали более болезненными: Зеленский оценил эффективность дипстрайков

Зафиксирован значительный рост эффективности ударов по России, которые наносят болезненные потери военной инфраструктуре и логистике агрессора. В результате операций поражены ключевые военные объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Провел совещание по дипстрайкам - нашим вполне справедливым ответам на российские удары", - пояснил Зеленский.

По его словам докладывали представители Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Рустем Умеров. В общем доклады были о результатах украинских операций, а именно о:

масштаб поражений в России,

соотношение между ценой удара и результатом,

влияние на военную машину агрессора.

Он также отметил, что важно то, что становится более привлекательным для Украины баланс между инвестициями в дальнобойное оружие различных типов и его достижениями.

"Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что во время разговора они также определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных производств.

"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!", - подытожил он.