Удари по Росії краще обговорювати непублічно, - Міноборони Німеччини
Дискусії про дозвіл Україні завдавати ударів по території Російської Федерації мають походити непублічно.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Пісторіус наголосив, що в інтересах військової тактики та стратегії має бути зрозуміло, що не варто публічно обговорювати, що можливо і що дозволено.
"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - додав німецький міністр.
Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.
"Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - сказав міністр.
Нагадаємо, що цього місяця західні партнери активно обговорюють тему застосування Україною західної зброї для ударів по російських військових об'єктах на території РФ.
Раніше країни Євросоюзу не підтримували ідею таких ударів, побоюючись ескалації конфлікту. Однак зараз риторика поступово змінюється.
У своєму матеріалі РБК-Україна вже повідомило, які країни вже висловилися на підтримку ударів України їхньою зброєю по території РФ.
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