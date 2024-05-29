Удары по России лучше обсуждать непублично, - Минобороны Германии

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Писториус отметил, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.

"Международное право позволяет все это. То, что потом подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", - добавил немецкий министр.

Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию вне поля зрения общественности.

"Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое оружие", - сказал министр.

