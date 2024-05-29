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Удары по России лучше обсуждать непублично, - Минобороны Германии

Германия, Среда 29 мая 2024 21:24
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Удары по России лучше обсуждать непублично, - Минобороны Германии Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дискуссии о разрешении Украине наносить удары по территории Российской Федерации должны происходить непублично.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Писториус отметил, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.

"Международное право позволяет все это. То, что потом подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", - добавил немецкий министр.

Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию вне поля зрения общественности.

"Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое оружие", - сказал министр.

Напомним, что в текущем месяце западные партнеры активно обсуждают тему применения Украиной западного оружия для ударов по российским военным объектам на территории РФ.

Ранее страны Евросоюза не поддерживали идею таких ударов, опасаясь эскалации конфликта. Однако сейчас риторика постепенно меняется.

В своем материале РБК-Украина уже сообщило, какие страны уже высказались в поддержку ударов Украины их оружием по территории РФ.

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