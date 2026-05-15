Удари по РФ вперше почали турбувати росіян більше, ніж фронт, - ЗМІ

Що показують результати дослідження

Під час соціологічного дослідження, яке проводилося 1-3 травня, 18% росіян назвали українські обстріли найважливішою для них темою минулого тижня.

Водночас тему так званої "СВО" головною вважають лише 16% опитаних.

За даними аналітика-соціолога Володимира Звоновського, показник "обстріли російських територій" вперше за весь час військових дій перевищив інтерес до війни в цілому.

Як змінювалася динаміка настроїв у РФ

Тема ударів по території Росії почала активно цікавити мешканців країни на другий рік війни, коли безпілотники почали регулярно долітати до Бєлгорода, а згодом і до Москви.

Фото: динаміка настроїв у РФ (t.me/agentstvonews)

У липні 2023 року цю тему вважали головною від 3% до 8% респондентів, а після масованого удару по Бєлгороду в січні 2024 року показник становив 7%.

Влітку минулого року на тлі колапсу в столичних аеропортах РФ цифра сягнула 8%.

Нова хвиля занепокоєння почалася навесні цього року.

У середині квітня інтерес становив 6%, а вже наприкінці місяця показник різко злетів до 15% проти 17%, які цікавилися фронтом.