Удари по РФ вперше почали турбувати росіян більше, ніж фронт, - ЗМІ

22:33 15.05.2026 Пт
2 хв
Дослідження показало несподівану зміну настроїв росіян
aimg Сергій Козачук
Фото: обстріли РФ хвилюють росіян більше за війну (Getty Images)

Обстріли російських територій вперше від початку повномасштабної війни стали турбувати громадян РФ більше, ніж загальні новини з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного дослідження фонду "Общественное мнение" (ФОМ).

Що показують результати дослідження

Під час соціологічного дослідження, яке проводилося 1-3 травня, 18% росіян назвали українські обстріли найважливішою для них темою минулого тижня.

Водночас тему так званої "СВО" головною вважають лише 16% опитаних.

За даними аналітика-соціолога Володимира Звоновського, показник "обстріли російських територій" вперше за весь час військових дій перевищив інтерес до війни в цілому.

Як змінювалася динаміка настроїв у РФ

Тема ударів по території Росії почала активно цікавити мешканців країни на другий рік війни, коли безпілотники почали регулярно долітати до Бєлгорода, а згодом і до Москви.

Фото: динаміка настроїв у РФ (t.me/agentstvonews)

У липні 2023 року цю тему вважали головною від 3% до 8% респондентів, а після масованого удару по Бєлгороду в січні 2024 року показник становив 7%.

Влітку минулого року на тлі колапсу в столичних аеропортах РФ цифра сягнула 8%.

Нова хвиля занепокоєння почалася навесні цього року.

У середині квітня інтерес становив 6%, а вже наприкінці місяця показник різко злетів до 15% проти 17%, які цікавилися фронтом.

Зневіра у Кремлі та зачистка пропаганди

Нагадаємо, останнім часом у Російській Федерації загострюються внутрішні протиріччя через тривалу війну проти України.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення серед російських еліт та суспільства помітно зростає зневіра в діях диктатора Володимира Путіна, про що детально йшлося в матеріалі РБК-Україна "На порозі бунту? Чому російські еліти і суспільство перестали вірити Путіну".

На тлі затяжної економічної кризи та загальної втоми суспільства у Путіна шукають "образ перемоги", щоб "продати" росіянам мир з Україною та замаскувати реальні провали на фронті.

Водночас усередині самої Росії посилюється жорстка внутрішня цензура, яка почала нищити власну ж пропагандистську мережу. Як стало відомо раніше, в РФ цензура почала "косити" навіть провладні Z-канали, які дозволяли собі критику військового керівництва чи висловлювали невдоволення через недостатню кровожерливість рішень Кремля.

Це вже призвело до того, що масові блокування обвалили перегляди таких ресурсів майже вдвічі, а радикальне крило ультрапатріотів опинилося під загрозою пресингу, який раніше наздогнав їхнього духовного лідера Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

