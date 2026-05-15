Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Удары по РФ впервые начали беспокоить россиян больше, чем фронт, - СМИ

22:33 15.05.2026 Пт
2 мин
Исследование показало неожиданное изменение настроений россиян
Сергей Козачук
Фото: обстрелы РФ волнуют россиян больше войны (Getty Images)

Обстрелы российских территорий впервые с начала полномасштабной войны стали беспокоить граждан РФ больше, чем общие новости с фронта.

Что показывают результаты исследования

Во время социологического исследования, которое проводилось 1-3 мая, 18% россиян назвали украинские обстрелы важнейшей для них темой прошлой недели.

В то же время тему так называемой "СВО" главной считают лишь 16% опрошенных.

По данным аналитика-социолога Владимира Звоновского, показатель "обстрелы российских территорий" впервые за все время военных действий превысил интерес к войне в целом.

Как менялась динамика настроений в РФ

Тема ударов по территории России начала активно интересовать жителей страны на второй год войны, когда беспилотники начали регулярно долетать до Белгорода, а впоследствии и до Москвы.

Фото: динамика настроений в РФ (t.me/agentstvonews)

В июле 2023 года эту тему считали главной от 3% до 8% респондентов, а после массированного удара по Белгороду в январе 2024 года показатель составил 7%.

Летом прошлого года на фоне коллапса в столичных аэропортах РФ цифра достигла 8%.

Новая волна беспокойства началась весной этого года.

В середине апреля интерес составлял 6%, а уже в конце месяца показатель резко взлетел до 15% против 17%, которые интересовались фронтом.

Уныние в Кремле и зачистка пропаганды

Напомним, в последнее время в Российской Федерации обостряются внутренние противоречия из-за длительной войны против Украины.

На пятом году полномасштабного вторжения среди российских элит и общества заметно растет разочарование в действиях диктатора Владимира Путина, о чем подробно говорилось в материале РБК-Украина "На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину".

На фоне затяжного экономического кризиса и общей усталости общества у Путина ищут "образ победы", чтобы "продать" россиянам мир с Украиной и замаскировать реальные провалы на фронте.

В то же время внутри самой России усиливается жесткая внутренняя цензура, которая начала уничтожать собственную же пропагандистскую сеть. Как стало известно ранее, в РФ цензура начала "косить" даже провластные Z-каналы, которые позволяли себе критику военного руководства или выражали недовольство из-за недостаточной кровожадности решений Кремля.

Это уже привело к тому, что массовые блокировки обвалили просмотры таких ресурсов почти вдвое, а радикальное крыло ультрапатриотов оказалось под угрозой прессинга, который ранее настиг их духовного лидера Игоря Стрелкова-Гиркина.

