Удари РФ по українській енергетиці впливають на виживання мирного населення, - ООН
Російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України мають припинитись. Вони прямо впливають на виживання мирних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Управління Верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренса.
Лоуренс зазначив, що удари РФ по українській енергетиці є незаконними. Вони можуть викликати наслідки для цивільного населення, особливо людей похилого віку та вразливих людей.
"У міру того як температура опускається нижче нуля і, ймовірно, опускатиметься і далі, електрика і послуги, що залежать від неї, стають ще більш важливими для виживання цивільного населення", - додав він.
Також Лоуренс закликав РФ негайно припинити всі обстріли енергетичної інфраструктури України, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення. Винних у незаконних ударах слід притягнути до відповідальності.
Удари РФ з енергетики
Нагадаємо, за останні два тижні російські окупанти двічі завдавали комбінованих масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
На цьому фоні енергетики змушені були запроваджувати графіки відключень світла. Після вчорашнього удару обмеження були найжорсткішими - відключали чотири черги одночасно.
Більш детально про наслідки атаки 28 листопада - у матеріалі РБК-Україна.
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