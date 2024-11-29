Удари РФ по українській енергетиці впливають на виживання мирного населення, - ООН

Російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України мають припинитись. Вони прямо впливають на виживання мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Управління Верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренса.

Лоуренс зазначив, що удари РФ по українській енергетиці є незаконними. Вони можуть викликати наслідки для цивільного населення, особливо людей похилого віку та вразливих людей.

"У міру того як температура опускається нижче нуля і, ймовірно, опускатиметься і далі, електрика і послуги, що залежать від неї, стають ще більш важливими для виживання цивільного населення", - додав він.

Також Лоуренс закликав РФ негайно припинити всі обстріли енергетичної інфраструктури України, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення. Винних у незаконних ударах слід притягнути до відповідальності.