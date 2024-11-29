Удары РФ по украинской энергетике влияют на выживание мирного населения, - ООН

Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины должны прекратиться. Они прямо влияют на выживание мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса.

Лоуренс отметил, что удары РФ по украинской энергетике являются незаконными. Они могут вызвать последствия для гражданского населения, особенно пожилых и уязвимых людей.

"По мере того как температура опускается ниже нуля и, вероятно, будет опускаться и дальше, электричество и зависящие от него услуги становятся еще более важными для выживания гражданского населения", - добавил он.

Также Лоуренс призвал РФ немедленно прекратить все обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения. Виновных в незаконных ударах необходимо привлечь к ответственности.