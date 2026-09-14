Удари РФ по портах значно вплинули на економіку: бізнес та уряд шукають вихід

Внаслідок системних російських атак на портову інфраструктуру вантажопереробка у портах Великої Одеси з липня скоротилася більш ніж у 15 разів. Чиновники, структури та бізнес шукають намагаються вирішити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфрастуктури Миколу Калашника.

Як наголосив міністр, Росія продовжує системно бити по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству. Під російськими ударами опиняються не лише безпосередньо порти, а й причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу.

Це в свою чергу впливає на український експорт, економіку та стабільність логістики, сказав Калашник. Ситуацію планують вирішити.

"Разом із народними депутатами, командуванням Військово-морських та Повітряних сил, Одеської ОВА, АМПУ, Укрзалізниці, Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського пароплавства та портового бізнесу розібрали поточну ситуацію і рішення, які необхідно ухвалити", – розповів міністр.

У цифрах масштаб пошкоджень портової інфраструктури залишається значним. Від початку повномасштабного вторгнення РФ було пошкоджено або частково знищено 1173 об'єкти портової інфраструктури.

Крім того, за цей час були пошкоджені або частково знищені 274 цивільні судна.

Окремо Калашник звернув увагу на різке падіння обсягів вантажопереробки в портах Великої Одеси. Після 22 липня цей показник скоротився більш ніж у 15 разів.

При цьому наслідки цього виходять далеко за межі роботи самих портів.

"Це прямий удар по українському експорту, економіці, а також продовольчій безпеці інших держав", – наголосив міністр інфраструктури.

Що обговорювали з портовим бізнесом

Відомо, що під час наради в Одесі представники держави та портового бізнесу обговорили проблеми, які виникли через російські атаки, а також умови, за яких підприємства можуть продовжувати роботу в умовах постійних загроз.

Йшлося, зокрема, про необхідність забезпечення роботи портів, захист людей, суден та інфраструктури, а також фінансові умови діяльності.

"Предметна розмова з портовим бізнесом. Від збереження роботи портів, захисту людей, суден та інфраструктури - до фінансових умов, страхування, компенсації збитків і вартості логістики", – зазначив урядовець.

Калашник наголосив, що попри рівень загроз український бізнес має продовжувати працювати. Водночас, за його словами, саме завдання держави полягає у створенні для цього необхідних можливостей.

Одним із напрямів роботи є пошук альтернативних маршрутів для перевезення вантажів.

"Завдання держави - створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю та дунайські порти", – повідомив міністр.

Таким чином, через російські удари Україна змушена не лише відновлювати пошкоджену портову інфраструктуру, а й шукати додаткові логістичні можливості для збереження експорту та роботи бізнесу.

Підсумовуючи результати зустрічі, Калашник наголосив на необхідності переходу від загальних заяв до конкретних рішень.

"Ця розмова була потрібна. Без загальних формулювань - із конкретними проблемами, які сьогодні стримують роботу, та рішеннями, які маємо ухвалити", – резюмував він.